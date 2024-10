Gemini: presto chiamate e messaggi con telefono bloccato

La scorsa settimana, è stato segnalato che Gemini potrebbe presto consentire agli utenti di generare immagini con diverse aspect ratio. Attualmente, gli utenti possono generare immagini in una forma quadrata utilizzando Gemini. Tuttavia, l'intelligenza artificiale potrebbe presto consentire di generare immagini nelle opzioni di aspect ratio più comuni, come 16:9, 4:3, 9:16 e 3:4. Un'altra nuova funzionalità è attualmente in fase di sviluppo per Gemini, che aggiunge la possibilità di gestire chiamate e messaggi di testo, anche se il telefono è bloccato. Gli utenti potranno richiamare Google o l'assistente AI dicendo soltanto "Ehi, Google". Da qui potranno avviare chiamate o inviare messaggi di testo. Infatti, attualmente solo Google Assistant può effettuare chiamate o inviare messaggi quando il dispositivo è bloccato. La nuova opzione AI potrebbe migliorare ancora l’esperienza degli utenti.

Gemini: aggiornata anche l’interfaccia utente della funzionalità

Android Authority ha individuato la nuova funzionalità dell’azienda di Mountain View nell'app Google 15.42.30.28.arm64 beta. Secondo quanto riportato, Gemini avrebbe ottenuto una nuova funzionalità di schermata di blocco. Gli utenti vedranno un nuovo interruttore on/off per consentire all’AI di effettuare chiamate o inviare messaggi di testo quando il telefono è bloccato. Se la funzionalità è attivata, Google notifica che "Gemini ti chiederà comunque di sbloccare quando una risposta contiene contenuti personali, come i tuoi messaggi di Gmail, dalle app che utilizzi". In particolare, la nuova app porta anche un'interfaccia utente aggiornata. La sovrapposizione mobile dell’AI avrà un'interfaccia minimal. Quando attiva, la casella di immissione del testo si espanderà verticalmente per rendere visibile tutto il testo. Inoltre, l'interfaccia ora separa tutte le estensioni in diverse categorie. Sono infatti incluse categorie come Comunicazione, Controllo dispositivo, Viaggi, Media e Produttività, con le rispettive estensioni.

Al momento non è chiaro quando queste nuove funzionalità saranno incluse nella versione stabile dell'app. Inoltre, non è garantito che le funzionalità sperimentali o le modifiche all'interfaccia utente diventino attive. Per saperne di più bisognerà attendere le prossime settimane o mesi.