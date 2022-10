Google: cercare le emoji Apple manda in crash la ricerca

Di cose bizzarre in Rete se ne vedono tante, anzi troppe, ma ciò che nel corso delle ultime ore sta interessando la ricerca di Google è decisamente singolare: provando a digitare query specifiche a proposito di quante emoji sono disponibili sui dispositivi Apple il motore di ricerca va in crash.

Andando più nello specifico, immettendo delle query relative a iOS ed Apple in generale, oltre che ai dispositivi Windows e Lumia, si verifica un time out su Google Search, impedendo la consultazione della pagina dei risultati, sia su dispositivi desktop che su mobile e su più versioni localizzate di Google.

Di seguito l’elenco delle query interessate.

Digitando le query di cui sopra e avviando la ricerca, il messaggio che successivamente viene mostrato è infatti il seguente.

Server Error

We're sorry but it appears that there has been an internal server error while processing your request. Our engineers have been notified and are working to resolve the issue.

Please try again later.