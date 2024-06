Google Calendar migliora la sincronizzazione con Outlook

Google ha annunciato di voler migliorare l'esperienza di notifica via e-mail per app di calendario di terze parti, come Microsoft Outlook. L’azienda sta cercando di rispondere alle preoccupazioni degli utenti riguardo alla sincronizzazione inaffidabile tra Google Calendar e calendari di terze parti. Per questo motivo vuole offrire un modo per filtrare le e-mail del calendario che ingombrano la casella di posta. L'aggiornamento arriva quasi un anno dopo che Google ha consentito agli utenti di Outlook di ricevere inviti da Calendar e ha lo scopo di migliorare la precisione della sincronizzazione degli eventi di Google Calendar tra i servizi di calendario. In un post sul blog, Google ha spiegato che "le notifiche e-mail destinate esclusivamente a sincronizzare le informazioni verranno ora contrassegnate come tali nel corpo dell'e-mail e inviate da un indirizzo e-mail distinto e identificabile".

Google Calendar: come utilizzare i filtri della posta in arrivo

Con il nuovo update di Calendar, il corpo dell'e-mail mostrerà anche agli utenti come impedire che le e-mail del calendario invadano la propria e-mail. Basterà utilizzare i filtri della posta in arrivo. Inoltre, gli amministratori di sistema di Outlook possono utilizzare Calendar Interop per creare una regola di filtro della posta elettronica. Ciò consentirà a tutti gli utenti di spostare tali messaggi di posta elettronica nella cartella cestino. In una pagina di supporto, Google ha illustrato i passaggi per utilizzare uno script Powershell che aggiunge una regola di filtro. Secondo l’azienda: “quando un utente di Calendar invita un utente di Microsoft Outlook o un di un altro calendario, verrà invierà un'e-mail. Ciò può comportare più e-mail, alcune delle quali non necessarie. Calendar semplifica l'identificazione di queste notifiche. Utilizzando una regola di filtro, puoi mantenere le caselle di posta dei tuoi utenti in ordine ma i loro calendari perfettamente sincronizzati”.

L'esperienza di sincronizzazione migliorata di Google Calendar è ora disponibile in versione beta per tutti i clienti Workspace. La società di Mountain View ha affermato che gli utenti interessati possono iscriversi al beta testing fino al 10 luglio.