Google Calendar: arriva nuovo tema scuro basato su Material You

Dopo aver aggiornato Gmail, Drive, Docs, Sheets e Slides con i colori Material You, Google sta lanciando la stessa riprogettazione per l'app Calendario sul Web. In particolare, il nuovo aggiornamento porta anche un tema scuro per Google Calendar. Secondo il blog ufficiale, la nuova interfaccia utente per l'app Calendario sul Web è in linea con il design di Google Material You 3. Un tema scuro è un'ottima opzione per chi ha già un'impostazione scura sui propri desktop e può anche essere utile in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il tema scuro riduce l'utilizzo della batteria sui dispositivi con display OLED. Il calendario principale è ospitato all'interno di un contenitore arrotondato, con altri elementi dell'app Google Calendar sul Web che sfoggiano uno sfondo azzurro. La nuova interfaccia utente di Material You allinea inoltre l'app Calendario ad altri siti Web di Workspace.

Come riportato sul sito di Google Workspace, l'elenco delle modifiche apportate da Material You 3 riguarda i controlli (come pulsanti, finestre di dialogo e barre laterali) più moderni e accessibili. Vi è poi una nuova tipografia dell'interfaccia che utilizza i caratteri personalizzati e altamente leggibili di Google. Infine, anche l’Iconografia è più leggibile e nitida, con un tocco di freschezza.

Google Calendar sul Web: come impostare la modalità scura sull’app

Gli utenti potranno scegliere tra la modalità chiara, la modalità scura o le opzioni del tema predefinito del dispositivo. Per fare ciò basta accedere al menu Impostazioni e poi selezionare Aspetto per accedere ai nuovi temi. Inoltre, anche Tasks.google.com riceverà la stessa interfaccia. Gli utenti potranno infatti scegliere tra la modalità chiara e quella scura. Big G fa notare che non c'è alcun controllo amministrativo su questa funzionalità. Tuttavia, l’azienda ha avvisato che l'aggiornamento visivo della web app Google Calendar: "potrebbe avere un impatto sull'esperienza delle estensioni di Chrome installate che sono attive quando si utilizza Google Calendar. Di conseguenza, queste estensioni potrebbero non funzionare come previsto. Consigliamo di contattare gli sviluppatori di tali estensioni per segnalare eventuali problemi".

La nuova interfaccia utente è stata lanciata il 23 ottobre e potrebbero volerci circa 15 giorni prima che ogni utente la possa sfruttare. Infine, il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutti i clienti Google Workspace, gli abbonati individuali Workspace e utenti con account Google personali.