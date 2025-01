Google: arriva funzionalità "Class tools" per Chromebook gestiti

Google ha annunciato un nuovo set di funzionalità denominato Class tools (strumenti di classe) alla fiera di tecnologia educativa BETT di Londra. Queste funzionalità sono create per offrire agli insegnanti un maggiore controllo sulla gestione della classe quando lavorano con i Chromebook. Class tools offre funzionalità di controllo in tempo reale e gestione degli studenti per i Chromebook gestiti. L'azienda ha spiegato in un post del blog che la sua interfaccia utente semplificata consente agli insegnanti di connettersi con la propria classe selezionando gli studenti dall'elenco di Google Classroom o utilizzando un codice di invito. Inoltre, gli insegnanti possono scegliere altri attributi, come la durata della lezione.

Google: studenti possono anche tradurre i contenuti o attivare i sottotitoli

Utilizzando gli strumenti di Class, i docenti possono creare cartelle di lavoro, inviare appunti di classe ai dispositivi degli studenti e aggiungere contenuti ai loro schermi. Gli insegnanti possono anche visualizzare da remoto gli schermi degli studenti per vedere cosa stanno facendo e abilitare sottotitoli e traduzioni in tempo reale. Gli studenti con problemi di udito o che si trovano in un ambiente rumoroso possono attivare i sottotitoli sui loro dispositivi e tradurre i contenuti. Google ha affermato che Class tools sono il primo set di funzionalità integrate in ChromeOS per gli insegnanti. Questi strumenti saranno disponibili nei prossimi mesi per gli utenti di Google Workspace for Education Plus. Google ha osservato che saranno disponibili solo su Chromebook gestiti sia per gli insegnanti che per gli studenti.

Google ha anche parlato delle funzionalità più richieste per Google Classroom. Gli insegnanti che vogliono tenere aggiornati genitori e tutori possono ora condividere un link alla pagina Classwork all'interno di Google Classroom. I genitori possono anche accedere alla pagina Classwork tramite il riepilogo settimanale via e-mail del tutor. Gli insegnanti possono anche definire gruppi di studenti per assegnare compiti unici in base alle esigenze di ogni gruppo e utilizzare la funzionalità "valuta tutti" per velocizzare la correzione del lavoro degli studenti. A proposito di Chromebook, il colosso della ricerca sta anche lanciando "Face control". Questa nuova funzionalità offrirà un'esperienza a mani libere e lancerà oltre 20 nuovi modelli di Chromebook nel 2025.