Gmail aiuterà gli utenti a scrivere e-mail grazie all’AI

Google sta estendendo la funzionalità "Aiutami a scrivere" a Gmail sul Web e sta introducendo una nuova scorciatoia sia per la piattaforma Web che per quella mobile. “Help me Write” (Aiutami a scrivere) di Google è disponibile solo per gli utenti che si abbonano a Google One AI Premium o hanno il componente aggiuntivo Gemini per Workspace. Oltre a generare una bozza di e-mail, tale funzionalità può anche fornire suggerimenti su come formalizzare, elaborare o abbreviare un messaggio. A partire da oggi, "Help Me Write", apparirà direttamente nel corpo di un'e-mail quando la bozza è vuota. Ciò renderà più semplice per gli utenti generare e-mail da zero utilizzando l'intelligenza artificiale.

Gmail: come funziona la nuova scorciatoia “Polish”

Big G ha anche incluso anche la scorciatoia "Polish" per le bozze di Gmail che contengono 12 o più parole. Come suggerisce il nome, consente agli utenti di perfezionare automaticamente le e-mail con suggerimenti più pertinenti generati dall'intelligenza artificiale. Gli utenti di Gmail sul Web possono accedere alla scorciatoia Polish cliccando sul testo o premendo "Ctrl + H". La funzionalità è in fase di distribuzione anche per l'app Android di Gmail. Sui dispositivi mobili, l'opzione sostituirà la scorciatoia esistente "Perfeziona la mia bozza. Gli utenti mobili possono scorrere la scorciatoia per visualizzare una bozza perfezionata delle proprie e-mail. In seguito, possono anche modificare ulteriormente il messaggio con gli altri strumenti di modifica AI di Google. In particolare, si tratta di opzioni come ad esempio "Formalize", "Elaborate" e "Shorten".

Come già accennato, Google afferma che sia Help Me Write, sia Polish saranno pre-abilitati per i clienti di Google Workspace con i componenti aggiuntivi Gemini Business ed Enterprise, i componenti aggiuntivi Gemini Education e gli abbonamenti Google One AI Premium. Il lancio è iniziato il 28 ottobre 2024 e potrebbero volerci fino a 15 giorni per la piena disponibilità.