Gli USA valutano i rischi per la sicurezza legati all'AI DeepSeek

L’amministrazione statunitense sta esaminando le possibili implicazioni per la sicurezza nazionale derivanti dall’uso dell’applicazione di intelligenza artificiale DeepSeek, sviluppata in Cina. La notizia è stata confermata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, come riportato da Reuters.

Secondo Leavitt, il Consiglio per la sicurezza nazionale sta analizzando i potenziali rischi associati alla diffusione di DeepSeek negli Stati Uniti. "Questa mattina ho parlato con il Consiglio per la sicurezza nazionale, e stanno valutando quali potrebbero essere le implicazioni in termini di sicurezza", ha dichiarato la portavoce.

L'attenzione del governo americano su DeepSeek è aumentata dopo che la Marina militare degli Stati Uniti ha deciso di vietare l’utilizzo dell’app ai propri membri. Stando a quanto riferito da CNBC e ripreso dalla BBC, la Marina ha inviato un'email al personale militare in cui si vieta espressamente l’uso di DeepSeek, motivando la decisione con "potenziali problemi di sicurezza ed etici".

Quali sono le reali preoccupazioni delle autorità statunitensi?

Il timore delle autorità statunitensi riguarda la possibilità che l’app possa rappresentare una minaccia alla protezione dei dati sensibili. Le tensioni tra Washington e Pechino nel settore tecnologico e della cybersicurezza sono già elevate, e l’ascesa di applicazioni cinesi avanzate in campo AI desta ulteriori preoccupazioni. Il governo americano ha già adottato misure restrittive nei confronti di altre aziende tecnologiche cinesi in passato, come nel caso di TikTok e Huawei, temendo possibili legami con il governo di Pechino e il rischio di utilizzo improprio dei dati degli utenti.

DeepSeek, considerata un’alternativa ai modelli di OpenAI e Google, ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alle sue prestazioni elevate e al costo contenuto. Tuttavia, il suo successo ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza delle informazioni elaborate dall’intelligenza artificiale.

L’indagine in corso da parte del Consiglio per la sicurezza nazionale potrebbe portare a nuove restrizioni sull’uso di DeepSeek negli Stati Uniti. Se venissero confermati rischi significativi, il governo americano potrebbe decidere di limitare l’accesso all’applicazione o imporre misure più severe per tutelare i dati e la sicurezza nazionale.