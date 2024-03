Gli investitori guardano alla prevendita di Milei Moneda con ottimismo

La recente attività sul mercato delle criptovalute ha spinto gli investitori a seguire da vicino la prevendita di Milei Moneda ($MEDA) per cercare guadagni. Nel frattempo, la partnership di Celestia (TIA) con Injective e l'annuncio dell'IPO di Toncoin (TON) hanno contribuito alla loro rinascita. Ma quale di questi token è considerata la migliore criptovaluta da acquistare per il 2024? Continua a leggere per scoprirlo!

Economizza come Milei: scopri tutto su $MEDA!

La prevendita di Milei Moneda sale grazie all'ottimismo degli investitori

Gli investitori stanno tenendo d'occhio la prevendita in corso per Milei Moneda ($MEDA), nella speranza di entrare in anticipo in un progetto dal promettente potenziale a lungo termine. La proposta di valore unica di Milei Moneda, che combina i principi del libero mercato e dell'innovazione, ha creato un profilo distintivo che lo rende uno dei migliori altcoin disponibili.

Inoltre, il token $MEDA di Milei Moneda è costruito per proteggersi dall'inflazione grazie alla sua tokenomica deflazionistica. Per questo motivo, le commissioni di transazione subiscono burning, riducendo lentamente l'offerta del token nel corso del tempo. Questo modello si inserisce nello spirito del recente interesse degli investitori per le alternative monetarie come Bitcoin.

Per gli investitori tolleranti al rischio, la prevendita offre l'opportunità di acquistare Milei Moneda ($MEDA) con uno sconto rispetto al prezzo di quotazione finale. La struttura dei prezzi a scaglioni, che parte da 0,010 $ e arriva a 0,015 $ nella fase finale della prevendita, permette ai sostenitori di accumulare token di Milei Moneda ($MEDA) prima del lancio pubblico.

Al momento del lancio, $MEDA sarà scambiata a 0,020 $, segnando un aumento del 100% rispetto al prezzo attuale nella fase 1 della prevendita.

Economizza come Milei: tutto su $MEDA!

La partnership di Celestia con Injective aumenta la fiducia degli investitori

Dopo aver raggiunto il massimo storico di 20,85 $ a febbraio, in seguito al airdrop di token a 580.000 utenti lo scorso anno, il prezzo di Celestia (TIA) ha avuto una tendenza al ribasso. Negli ultimi 30 giorni, Celestia (TIA) ha perso oltre il 16% del suo valore, probabilmente a causa di una più ampia flessione del mercato e della correzione dei prezzi.

Nonostante ciò, Celestia (TIA) ha registrato un'inversione di tendenza la scorsa settimana, con un aumento di valore dell'8,94% per raggiungere un massimo mensile di 17,8 $. Questo rialzo è coinciso con l'annuncio che Celestia (TIA) collaborerà con Injective per introdurre il primo EVM, consentendo l'interoperabilità tra le blockchain Cosmos e Solana.

Considerati gli indicatori tecnici che attualmente indicano una prospettiva rialzista per Celestia (TIA), molti analisti di criptovalute ritengono che il valore del token continuerà a salire nel prossimo futuro. Secondo le loro previsioni, il prezzo di Celestia (TIA) potrebbe raggiungere gli 81,32 $ nel 2024.

L'annuncio dell'IPO di Telegram scatena un rialzo sul mercato di Toncoin

Nonostante abbia avuto un andamento laterale per oltre un anno, Toncoin (TON) ha subito un'impennata significativa, con un valore che è schizzato alle stelle del 75% nell'ultimo mese. Questa impennata ha spinto Toncoin (TON) da 2,72 $ a un massimo di due anni di 4,38 $, accompagnata da un aumento della capitalizzazione sul mercato delle criptovalute da 9,5 a 15,5 miliardi di dollari.

Il catalizzatore di questa notevole crescita è Telegram che ha rivelato i piani per un'offerta pubblica iniziale (IPO). In particolare, Toncoin (TON) è aumentato del 25% nell'ultima settimana, quando Telegram ha annunciato l'intenzione di condividere il 50% delle entrate pubblicitarie con i proprietari dei canali tramite la blockchain Toncoin (TON).

Inoltre, la crescente adozione di Toncoin (TON) ha attirato l'attenzione degli esperti del settore, che prevedono un ulteriore aumento del suo valore. In base alle loro proiezioni, il prezzo di Toncoin (TON) potrebbe registrare un rialzo a 20,28 $ entro la fine del 2024.

Riepilogo

Al momento, la prevendita di Milei Moneda ($MEDA) sta attirando un forte interesse e i recenti catalizzatori stanno facendo salire i prezzi di Celestia e Toncoin. Se il loro slancio continua, potrebbero esserci ulteriori aumenti di prezzo per le partecipazioni speculative dei trader che seguono queste criptovalute.

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.