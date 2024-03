Gli investitori di Dogecoin e Shiba Inu cercano nuove opportunità

La notizia bomba di questa settimana è che martedì Bitcoin ha superato il suo massimo storico di 69.000 $ per la prima volta dal novembre 2021 - un traguardo che non si vedeva da quasi due anni e mezzo!

Dopo aver stabilito questo record, però, il mercato è crollato e alcuni altcoin hanno subito un forte calo del 15-20%. Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB), due delle più grandi meme coin, sono state tra le più colpite dal crollo. Questo si è verificato nonostante entrambe le meme coin abbiano registrato un forte rialzo nel periodo precedente al nuovo massimo storico di Bitcoin. Nel frattempo, NuggetRush, un nuovo progetto di meme coin, si sta preparando al lancio dopo aver venduto 210 milioni di token NUGX nella sua prevendita.

I prezzi di DOGE e SHIB si riprendono rapidamente

Come già accennato, DOGE e SHIB hanno subito un crollo nel contesto del più ampio ribasso del mercato di ieri. Ad esempio, il prezzo di SHIB è crollato da 0,000042 $ a 0,000028 $ in pochi minuti, mentre DOGE è passato da 0,19 $ a 0,13 $ in modo altrettanto rapido. Nonostante ciò, i prezzi di queste due grandi meme coin si sono rapidamente ripresi. Al momento in cui scriviamo, DOGE e SHIB sono scambiate a prezzi quasi identici a quelli precedenti al crollo, rispettivamente a circa 0,18 $ e 0,00004 $.

Come promemoria, DOGE e SHIB sono state in testa alla classifica delle meme coin della scorsa settimana, che ha visto anche l'aumento di valore di token come BONK, PEPE, FLOKI e WIF. Guardando i dati, DOGE ha registrato un'impressionante crescita dell'80% negli ultimi sette giorni, mentre SHIB ha avuto un'impennata del 250% nello stesso periodo. Questo dimostra l'immensa volatilità e il fervore speculativo che circonda queste criptovalute ispirate ai meme.

Attualmente, DOGE e SHIB si collocano al 9° e 10° posto in termini di capitalizzazione di mercato globale, rispettivamente con 25 miliardi di dollari e 23 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, al momento in cui scriviamo.

Quando si tratta di meme coin importanti come Dogecoin e Shiba Inu, che hanno già raggiunto enormi capitalizzazioni di mercato, l'opportunità di ottenere guadagni di 10x o 20x dai livelli attuali potrebbe essere svanita. Gli investitori guardano ora a criptovalute a più piccola capitalizzazione che potrebbero potenzialmente fornire questo tipo di guadagni in questa corsa al rialzo.

È qui che entra potenzialmente in gioco un progetto emergente come NuggetRush, soprattutto grazie alla sua utilità e all'ecosistema gamificato.

NuggetRush può essere una potenziale alternativa alle meme coin DOGE e SHIB?

NuggetRush è un nuovo progetto di meme coin attualmente in fase di prevendita. Sono già stati venduti oltre 210 milioni di token NUGX e il prezzo attuale di NUGX è di 0,019 $ durante la prevendita. Il prezzo ufficiale della prevendita è fissato a 0,020 $ e, secondo il sito web, la prevendita dovrebbe terminare e NUGX sarà lanciata sugli exchange all'inizio di aprile.

NuggetRush ha raccolto finora oltre 2,7 milioni di dollari di fondi, a dimostrazione del sostegno della community e della fiducia degli investitori nel progetto.

Un mix di gioco, staking NFT e filantropia, NuggetRush sostiene i minatori svantaggiati di tutto il mondo. Anche se è stata etichettata come meme coin, NUGX mira a incorporare un'utilità tangibile al di là della mera speculazione. Il cuore del progetto è un gioco play-to-earn incentrato sulle operazioni di estrazione dell'oro.

Gli utenti possono costruire operazioni minerarie assumendo lavoratori, noleggiando attrezzature e vendendo le risorse estratte per ottenere profitti. Le attività più complesse offrono ricompense più elevate, incentivando i giocatori ad affinare le proprie abilità e a collaborare con altri per ottenere economie di scala.

Il modello di tokenomica di NuggetRush sembra essere ben progettato e offre agli investitori una distribuzione dei token equa e trasparente. Il 43% dell'offerta totale di token è destinato alla vendita pubblica. Oltre all'ecosistema di gioco, il progetto prevede di lanciare un marketplace di NFT guidato dalla community, che permetterà agli utenti di scambiare oggetti da collezione con token. È interessante notare che alcuni NFT, come i RUSHGEM, possono essere riscattati in oro fisico, aggiungendo un valore reale a questi asset digitali. Ecco la ripartizione della tokenomica di NuggetRush:

43% vendita pubblica

20% marketing e partnership

17% competizioni e ricompense dell'ecosistema

20% quotazioni e liquidità

Considerate le importanti quotazioni su exchange previste una volta terminata l'ICO, una sostanziosa campagna di marketing per diffondere la notizia e una raccolta ICO di successo, NuggetRush si posiziona come un potenziale concorrente nello spazio delle meme coin. Nonostante ciò, come per ogni meme coin o investimento speculativo, consigliamo di fare ricerche approfondite prima di investire in nuovi progetti.

Conclusione

In definitiva, anche se Dogecoin e Shiba Inu hanno avuto un'ascesa vertiginosa e ora vantano enormi capitalizzazioni di mercato, il loro potenziale per ottenere guadagni che cambiano la vita dai livelli attuali potrebbe essere limitato. Per questo motivo gli investitori stanno cercando sul mercato il prossimo grande fenomeno di meme coin che possa offrire rendimenti superiori alla media. NuggetRush, con il suo ecosistema di gioco, le sue aspirazioni di utilità e il successo della raccolta fondi, si sta posizionando come un valido concorrente in questo settore.

Concludendo, dato che la meme coin mania continua ad affascinare il mondo delle criptovalute, progetti come NuggetRush potrebbero essere seguiti da vicino per vedere se riescono a trasformare l'entusiasmo della community in sostenibilità e valore a lungo termine. Per tutte le informazioni su NUGX puoi visitare il sito della prevendita di Nugget Rush.

