GitLab: concorrente di GitHub verso la possibile vendita

GitLab, il concorrente di GitHub, sta cercando un'azienda da per essere acquisita. Ciò è quanto riferito dall’agenzia Reuters dopo che alcune persone informate sulla questione hanno divulgato la notizia. Le fonti hanno riferito a Reuters che GitLab sta già lavorando con gli istituti di investimento su un processo di vendita. A quanto sembra, avrebbe suscitato l’interesse della società di monitoraggio del cloud Datadog. Anche se ciò sembra incoraggiante per GitLab, nessuna vendita è stata ancora confermata. Secondo fonti anonime, prima che un vero accordo venga concluso ci vorranno ancora diverse settimane.

GitLab: possibile acquisizione da parte di Alphabet?

La cosa interessante è che Alphabet, società madre di Google, possiede una partecipazione del 22,2% in GitLab attraverso la sua divisione di venture capital, CapitalG. Se Datadog non riuscisse ad acquistare la piattaforma forse Alphabet potrebbe farsi avanti per acquisirlo. Dopo tutto, il rivale GitHub è di proprietà di Microsoft. La società ha attualmente un valore di mercato di circa 8 miliardi di dollari, ovvero più dei 7,5 miliardi di dollari che Microsoft ha pagato per GitHub nel 2018. La notizia che GitLab sta cercando di essere acquisita arriva in un contesto in cui il settore tecnologico costituirà la quota maggiore di fusioni e acquisizioni durante la prima metà del 2024. Secondo Reuters, le aziende stanno cercando di espandere la propria offerta grazie all'intelligenza artificiale e al cloud computing. Ciò avviene attraverso acquisizioni di aziende che lavorano su prodotti e servizi di interesse.

Il report diffuso da Reuters rivela anche che le azioni di GitLab sono scese del 16% quest'anno perché gli investitori sono preoccupati che i clienti stiano riducendo le loro spese. Il titolo ha sottoperformato l’Application Software Index S&P 500, che in realtà è aumentato del 3%. Un'altra brutta notizia per l'azienda è che il suo CEO e co-fondatore, Sid Sijbrandij, ha dichiarato in una conferenza stampa il mese scorso che si sarebbe sottoposto a un trattamento contro il cancro per l'osteosarcoma. Questa è la seconda volta che viene ricoverato per questa condizione. Sijbrandij ha detto agli investitori che si sarebbe concentrato sulla ripresa completa della propria salute, oltre a svolgere le sue funzioni di CEO di GitLab.