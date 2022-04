GitHub: profili privati in Beta

Gli sviluppatori della piattaforma di code hosting GitHub hanno lanciato una nuova funzionalità che permette agli utilizzatori di impostare i profili come "privati".

Tale feature, per il momento ancora in fase di betatest, è stata introdotta per consentire una maggior controllo sulle informazioni che vengono condivise attraverso il servizio.

Come funzionano i profili privati di GitHb

Per impostare un profilo privato è sufficiente recarsi nella sezione dedicata alle impostazioni e portarsi sulla sezione che contiene le opzioni per i contributor. Da questa posizione sono disponibili due scelte.

La prima permette di rendere un profilo privato e di nascondere completamente la sua attività su GitHub, tale settaggio avrà valore anche per tutte le funzionalità social offerte dalla piattaforma compresi i follower, il conteggio dei follower, il pulsante per le sponsorizzazioni e i feed.

La seconda opzione consente di includere contributi privati all'interno del profilo, in questo modo si potranno nascondere alcune informazioni come per esempio quelle che fanno riferimento ai repository o all'organizzazione di appartenenza.

In ogni caso il titolare dell'account continuerà ad accedere e a visualizzare tutti i dati che sono stati registrati tramite il suo profilo

Attenzione alle limitazioni

Prima di procedere con eventuali modifiche delle proprie impostazioni è opportuno considerare che i profili privati non possono ricevere delle sponsorizzazioni.

In secondo luogo si deve tenere conto che un profilo privato sarà privato per tutti, almeno per il momento infatti non vi è alcuna possibilità di specificare gli utenti che possono comunque visualizzare le informazioni nascoste o, al contrario, indicare al sistema degli account per cui il profilo deve essere privato.

Non verranno invece nascosti l'immagine di profilo, la biografia e il README di chi ha deciso di rendere privato il proprio profilo.

GitHub ha messo a disposizione una documentazione abbastanza esauriente sulle caratteristiche di questa nuova funzionalità, trattandosi però di una soluzione ancora in Beta potrebbero essere ancora presenti dei bug in grado di generare comportamenti inattesi.