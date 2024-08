GitHub Models: sviluppatori potranno testare gratis i modelli AI

GitHub ha recentemente annunciato GitHub Models, un nuovo servizio che consente agli sviluppatori di trovare e sperimentare gratuitamente modelli di intelligenza artificiale. Tale servizio offre la potenza dei principali modelli di linguaggio grandi e piccoli direttamente agli oltre 100 milioni di utenti di GitHub. GitHub Models fornirà l'accesso ai principali modelli, tra cui GPT-4o e GPT-4o mini di OpenAI, Phi 3 di Microsoft, Llama 3.1 di Meta e Mistral Large 2. Nei prossimi mesi, Microsoft aggiungerà altri modelli di linguaggio e visione man mano che si avvicinano alla disponibilità generale.

Gli sviluppatori possono accedere a questi modelli tramite un playground integrato in cui possono testare diversi prompt e parametri del modello. Dal playground, gli sviluppatori possono spostare il loro codice su Codespaces e VS Code per un ulteriore sviluppo. Una volta pronti per la produzione con Azure AI, possono semplicemente sostituire il loro token di accesso personale GitHub con una sottoscrizione e credenziali di Azure.

GitHub Models: servizio non sarà usato per addestrare l’AI

GitHub ha sottolineato che nessun prompt o output di GitHub Models sarà condiviso con i provider di modelli. Inoltre, non sarà utilizzato per addestrare o migliorare alcun modello di intelligenza artificiale. Thomas Dohmke, CEO di GitHub, ha dichiarato quanto segue in merito al lancio di GitHub Models: “GitHub Copilot sta cambiando radicalmente la velocità di produzione del software, scrivendo già quasi il 50% del codice in file in cui è abilitato. Con GitHub Copilot Workspace, immaginiamo un mondo in cui milioni di sviluppatori principianti, hobbisti e professionisti possono codificare con un linguaggio completamente umano”. Con GitHub Models, oltre 100 milioni di sviluppatori possono accedere e sperimentare nuovi modelli di intelligenza artificiale in cui gestiscono già il loro codice sorgente, problemi, richieste di pull, flussi di lavoro e repository, direttamente su GitHub. Gli utenti possono iscriversi alla versione beta pubblica limitata di GitHub Models dal sito ufficiale di GitHub.