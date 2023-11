Gestisci le tue password in modo sicuro con LastPass: provalo GRATIS

Dopo lungo peregrinare sul Web, hai trovato alla fine quello che stavi cercando: una soluzione sicura ed affidabile per gestire le tue password: LastPass.

Questo eccezionale Password Manager è qui per offrirti la massima sicurezza, ed è completamente gratuito.

La sicurezza delle tue password raggiunge nuovi livelli con LastPass

Usando una crittografia all'avanguardia, LastPass si assicura che nessun altro oltre a te sia in grado di accedere alle tue password principali e ai dati contenuti nella loro banca dati.

Le operazioni di crittografia e decriptazione vengono eseguite solamente sul tuo dispositivo, funzone che offre un livello di sicurezza imbattibile.

LastPass si prende molto sul serio per garantire la sicurezza dei tuoi dati, offrendo numerose certificazioni di sicurezza rilasciate da terze parti come ISO 27001, SOC 2 tipo II, SOC 3, C5 e TRUSTe.

Tutto ciò è fatto per assicurare che le necessità di conformità della tua azienda possano essere soddisfatte. La sicurezza viene posta come una delle priorità massime.

Purtroppo, le violazioni di sicurezza sono una realtà in questi giorni. LastPass è impegnata nel garantire la protezione dei tuoi dati personali e di avvertirti subito in caso di eventuali violazioni. In questo modo, puoi agire rapidamente per salvaguardare la tua privacy.

LastPass offre più che della gestione delle solite password. Puoi aumentare la sicurezza del tuo account aggiungendo l'autenticazione a più fattori, come impronte digitali o codici monouso.

Ciò rende più complicato per gli hacker violare il tuo account, dandoti la sicurezza e la tranquillità che ti occorre quando accedi al tuo account social o di home banking.

Potrai provare LastPass gratuitamente e scoprire come questa soluzione di gestione delle password offra grandi vantaggi.

La sicurezza online rappresenta un aspetto importante da non trascurare, e LastPass è disponibile per aiutarti a proteggere i tuoi dati in modo affidabile ed efficace.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.