Gestisci le credenziali del tuo team con 1Password: prova gratuita

Preoccupato per la privacy della tua azienda? 1Password Teams consente di garantire la sicurezza fino a 10 membri di un gruppo con un prezzo mensile fisso di 19,95 dollari. Un investimento modesto per la tranquillità che offre, permettendo al tuo team di navigare online senza preoccupazioni. Ora puoi anche provare questo ottimo password manager per 14 giorni senza costi né impegni.

I vantaggi di 1Password per il tuo team

La forza di 1Password Teams risiede nella sua capacità di semplificare la sicurezza online. Creare e utilizzare password robuste e uniche diventa semplicissimo. La piattaforma, inoltre, non solo ti permette di proteggere tutti gli account, ma anche di accedere a qualsiasi app o servizio con un singolo clic, senza dover inserire ogni volta le credenziali.

1Password Teams offre potenti strumenti facili da utilizzare. Tra i più interessanti c'è il controllo degli indirizzi e-mail aziendali e delle credenziali potenzialmente compromesse in una violazione dati: riceverai un avviso quando i tuoi account sono a rischio. Altri strumenti e vantaggi includono:

Verifica password compromesse, deboli e duplicate

compromesse, deboli e duplicate Identifica siti web che supportano l'autenticazione a due fattori

Compilazione automatica delle credenziali nei siti web salvati

Con la fiducia di oltre 100.000 aziende, 1Password Teams è una scelta sicura per garantire la protezione dei tuoi dati aziendali sensibili. Prova 1Password Teams gratuitamente per 14 giorni senza impegno: se, una volta testato, vorrai utilizzarlo a lungo termine per la tua azienda potrai sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di soli 19,95 dollari al mese. L'abbonamento supporta un numero massimo di 10 utenti, perfetto quindi per i piccoli gruppi aziendali.

