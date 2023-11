Gestisci il tuo denaro con facilità grazie a SelfyConto

SelfyConto, il rivoluzionario conto corrente ideato da Mediolanum, si distingue con una straordinaria offerta che sfocia in un canone gratuito per chi ha meno di 30 anni e per tutti nel primo anno di utilizzo.

La proposta include prelievi senza alcuna commissione presso gli ATM distribuiti in tutta Europa e offre l'opportunità di collegare al conto una carta di debito, di credito o prepagata, perfetta per i tuoi acquisti.

Ma la grandezza di SelfyConto non si ferma qui! La sua richiesta è un gioco da ragazzi: essendo un conto completamente digitale, il processo di apertura si svolge con una facilità strabiliante, tutto online, senza alcun intoppo.

I vantaggi di SelfyConto: apertura istantanea e gratuita per i giovani sotto i 30 anni

Il canone di SelfyConto è a zero per tutti gli Under 30, mentre per tutti gli altri limitatamente al primo anno di utilizzo.

Tuttavia, al termine di questo periodo, l’importo da pagare è di 3,75€ al mese, ma stai tranquillo, poiché questo costo può essere azzerato attraverso straordinarie promozioni, legate all'adesione a prodotti finanziari di Mediolanum.

Le operazioni bancarie classiche, quali bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono tutte completamente gratuite!

Inoltre, con il conto corrente puoi scegliere in totale libertà una carta di debito, di credito o anche una prepagata MasterCard, tutto in fase di richiesta.

La prima, già disponibile in formato digitale, ti permette di sperimentare la sua convenienza senza attendere l'arrivo di quella fisica. Il canone? Gratis! E non dimenticare l'assicurazione multirischi, a protezione dei tuoi acquisti globali.

SelfyConto ti consente di gestire tutte le carte, stabilendo limiti giornalieri di prelievo presso gli ATM o di acquisto presso negozi fisici e online.

E nel caso in cui decidi di dare loro una pausa, possono essere sospese temporaneamente come una misura di sicurezza. La tua avventura finanziaria ha inizio con SelfyConto!

