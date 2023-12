Gestisci il tuo business in modo semplice con Qonto: scopri come

Se sei un imprenditore, un libero professionista o un freelance, la gestione delle finanze aziendali può essere semplificata grazie a Qonto, una banca digitale dedicata alle PMI.

Offrendo un conto corrente aziendale con IBAN italiano, Qonto ti permette di effettuare addebiti diretti, bonifici SEPA istantanei e di usufruire di una carta MasterCard molto pratica per gli acquisti aziendali.

Uno degli elementi chiave di Qonto è la possibilità di centralizzare le spese aziendali. Questo servizio innovativo integra anche una soluzione di contabilità automatizzata, che genera report finanziari in modo automatico.

Qonto: tutti i dettagli della proposta di conto

Qonto offre tre piani tariffari per soddisfare le esigenze di diverse dimensioni di aziende. Il piano Basic, attualmente in sconto a 9 euro al mese, è ideale per i liberi professionisti e le piccole imprese.

Con il conto corrente è inclusa la carta One MasterCard (limite di pagamento pari a 20.000€/mese) 30 addebiti diretti o bonifici al mese, pagamenti F24 a credito e a debito.

Il piano Smart, che ha un costo di 19€/mese, dispone di strumenti avanzati per il monitoraggio del flusso di cassa e la gestione della contabilità.

Con questo piano, avrai anche a diposizione un sotto-conto dotato di IBAN dedicati, una carta One MasterCard e carte virtuali illimitate, insieme a 60 bonifici o addebiti diretti al mese.

Il pacchetto completo viene offerto dal piano Premium, con il quale potrai effettuare 100 bonifici o addebiti diretti al mese e avrai un conto principale con 4 sotto-conti dotati di IBAN dedicati.

Qonto ti permette anche di accedere a strumenti avanzati per la fatturazione elettronica e la contabilità tramite una dashboard avanzata ma intuitiva.

Con Carta Plus, invece, potrai effettuare prelievi fino a 2.000 € e effettuare pagamenti per un massimo di 40.000 € al mese con costi di commissione fissi all'1% sui pagamenti in valuta estera.

Non perdere l'opportunità di migliorare la gestione del tuo business con Qonto. Puoi provarlo gratuitamente per 30 giorni, senza alcun vincolo. Fai il passo verso una gestione finanziaria aziendale più efficace e semplificata.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.