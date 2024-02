Gestione smart con Fineco, il conto SUPER VANTAGGIOSO

Molto spesso si sente parlare di gestione smart di un conto. Ma cosa significa esattamente? In poche parole, poter gestire il proprio denaro depositato in maniera intelligente.

Certo, devi anche affidarti alla banca giusta, come Fineco, che ti offre un modo semplice e veloce per monitorare tutte le transazioni, risparmiando anche sulle commissioni e con la possibilità di investire sui mercati. In più, se hai meno di 30 anni, il canone è gratis e hai diritto a sconti e promozioni.

Fineco è un conto che ti offre di più di un semplice conto. Infatti, ti consente di accedere a una serie di servizi e prodotti che ti permettono di ottimizzare la tua gestione finanziaria.

Per esempio, puoi usare MoneyMap, uno strumento che ti aiuta a tenere sotto controllo le tue entrate e le tue uscite, categorizzando in automatico ogni movimento e creando budget di spesa per i tuoi obiettivi.

Puoi anche scegliere tra diverse carte di pagamento, tra cui una carta di debito senza commissioni, una carta di credito con opzione di pagamento a rate e una prepagata ricaricabile all’istante.

E se vuoi prelevare denaro, puoi farlo gratuitamente in tutta Italia per importi superiori a 99€ e presso gli ATM di Bancomat, Intesa Sanpaolo e Poste Italiane.

Fineco ti offre anche la possibilità di investire sui mercati, con una sezione dedicata dove puoi acquistare titoli e fare trading. Se hai meno di 30 anni, hai anche dei vantaggi aggiuntivi, come sconti sull’acquisto di azioni e piani di accumulo gratuiti.

Il canone del conto è di 3,95€ al mese, che puoi azzerare facilmente utilizzando i servizi offerti. Ma se hai meno di 30 anni, il canone è completamente gratuito.

Inoltre, con Fineco puoi attivare lo SPID direttamente dall’home banking e inviare denaro via SMS o WhatsApp senza l’IBAN del destinatario. Cosa aspetti? Apri il conto Fineco subito cliccando qui sotto, così capirai molto bene cosa significa realmente gestione smart.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com