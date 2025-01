Gemini: versione beta include la riprogettazione dell'overlay

Google ha lentamente lanciato una riprogettazione dell'overlay Gemini per Android. L'overlay Gemini che si apre quando l’utente dice "Hey Google", si tiene premuto a lungo il pulsante di accensione o si scorre verso l'alto dagli angoli inferiori adesso si è ridotto molto. Ad esempio, su Pixel Launcher copre perfettamente la barra di ricerca di Google. Tale overlay ora è un campo di testo che ha solo un menu "più", un microfono e una scorciatoia Gemini Live. C'è un evidente alone blu/viola intorno all'overlay e al pulsante vocale circolare. L’utente può toccare "Chiedi a Gemini" per inserire testo, mentre il collegamento rapido alla fotocamera è stato spostato nel menu "plus". Google ha rimosso il saluto “Buongiorno, buon pomeriggio o buona sera”, il link per aprire l’app completa in alto a destra e il tasto per attivare il multitasking a schermo diviso.

Gemini: le modifiche all’homepage dell’applicazione

Questa sovrapposizione può espandersi fino a un massimo di quattro righe di testo complete per query particolarmente lunghe. L’aggiornamento include anche delle modifiche alla homepage dell'app. Il campo Chiedi a Gemini sposta la scorciatoia della fotocamera nel menu "plus": Fotocamera, Galleria, File e Drive. Le ultime due opzioni sono disponibili solo per Gemini Advanced. Inoltre, la scorciatoia Gemini Live è stata spostata nella barra a forma di pillola, che ora è più sottile e rimuove la linea di separazione sopra di essa. Google ha anche rimosso l'animazione di immissione di testo più elaborata, trasformandola in un semplice cerchio attorno al microfono quando è attivo.

Questo redesign dell'overlay arriva dopo che Big G ha forzato l'arresto dell'app Gemini/Google su diversi dispositivi Pixel (ma non su Samsung o OnePlus) iscritti al programma beta dell'app Google, versione 16.1.43. Al momento, non appare in modo costante sui telefoni che utilizzano la versione stabile dell'app. Questo cambiamento è visibile su account Google gratuiti, Gemini Advanced e account Workspace.