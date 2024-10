Gemini potrebbe creare immagini in ogni forma o dimensione

Gemini ha recentemente effettuato l'upgrade da Imagen 2 a Imagen 3, il modello text-to-image di qualità più elevata di Google. L'upgrade è disponibile per tutti gli utenti nel mondo e può creare immagini con dettagli granulari, producendo immagini fotorealistiche e realistiche. Mentre tutti possono generare immagini utilizzando l’AI di Google, solo gli utenti Gemini Advanced possono generare immagini che ritraggono persone. Dopo l'upgrade a Imagen 3, Big G sta ora sviluppando opzioni per dare agli utenti un maggiore controllo sul tipo di immagini che desidera generare. Similmente ad altri strumenti di generazione di immagini basati sull'intelligenza artificiale, Gemini AI produce anche l'output in un aspect ratio 1:1. L'unico modo per adattare l'immagine generata a vari casi d'uso è ritagliarla. Fortunatamente, come riportato dal sito Android Authority, la nuova app Google v15.41.34.29.arm64 beta introduce alcune nuove funzionalità che aiuteranno a ridimensionare le immagini prodotte dall’AI.

Gemini: l’AI potrà anche estendere l’immagine aggiungendo dettagli

L'aspetto positivo di questa modifica è che l'app Gemini offre alcune delle opzioni di aspect ratio più diffuse, come 16:9, 4:3, 9:16 e 3:4, per diversi display. Oltre all'opzione in-app per ritagliare rapidamente l'immagine generata, l'IA di Google può aggiungere o estendere l'immagine, aggiungendo più dettagli sullo sfondo. Gli utenti possono mantenere le proporzioni originali e rimpicciolire il soggetto dell'immagine, con l’intelligenza artificiale che riempie le altre parti attorno ad esso. Google potrebbe introdurre questa funzionalità insieme ad altri strumenti per consentire agli utenti di perfezionare le immagini generate tramite l’AI di Gemini.

La possibilità di modificare le proporzioni dell'immagine insieme ai prossimi strumenti per perfezionare le immagini, come l'opzione per selezionare un'area di un'immagine da modificare, potrebbero far evolvere Gemini. Per ora, non è chiaro quando Google lancerà il nuovo aggiornamento per il suo modello di intelligenza artificiale. Tuttavia, a quanto pare, il lancio dovrebbe iniziare a breve poiché le funzionalità sembrano pronte per essere implementate.