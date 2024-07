Gemini potrebbe accedere a file Google Drive senza permesso

Gli ultimi due anni hanno visto un aumento dell'intelligenza artificiale, da Copilot di Microsoft a Gemini di Google. Sebbene ciò abbia aperto molte nuove opportunità, l’uso e l’implementazione sempre crescenti dell’AI hanno messo in luce diversi problemi di privacy per gli utenti. L’ultimo tra questi riguarda proprio l’assistente AI di Google. Kevin Bankston, Senior Advisor per l’AI Governance del Center for Democracy & Technology di Washington, ha infatti sollevato alcuni dubbi sul funzionamento dell'assistente con un post su X. Di recente, Big G ha annunciato che sta implementando la barra laterale Gemini nelle app Google Cloud, come Docs e Drive. La barra laterale consente a Gemini di vedere su cosa sta lavorando l'utente e fornire suggerimenti o analizzare file. Tuttavia, nel caso di Bankston, l'assistente ha deciso di accedere e leggere i suoi documenti fiscali senza il permesso esplicito.

Gemini: l’assistente AI riassume documenti anche con l’impostazione disabilitata

Kevin Bankston ha notato che Gemini aveva riepilogato il suo file fiscale senza che lui chiedesse all'AI di farlo. Inoltre, quando gli è stato chiesto come disabilitare l'impostazione, Gemini lo ha guidato verso impostazioni che non esistevano nemmeno. Mentre Bankston è stato in grado di identificare l'impostazione corretta, ha notato che l'impostazione era già disabilitata. Ciò significa che l'assistente AI non avrebbe dovuto accedere ai documenti e riassumerli. Google dispone di un documento di supporto che descrive in dettaglio come utilizzare Gemini in Google Drive. Tuttavia, la società non spiega in dettaglio come disabilitare la funzione o impedire a Gemini di accedere ai dati archiviati su Google Drive. In un post successivo, Kevin ha condiviso un modo per impedire a Gemini di leggere i dati su Google Drive disattivando le estensioni Gemini.

Nella maggior parte dei casi, anche se l'estensione Google Workspace è disattivata, l'assitente AI riesce a leggere e riassumere tutti i documenti presenti sull’account Drive. L’azienda di Mountain View non ha rilasciato dettagli al riguardo e suggerisce semplicemente di disattivare del tutto Workspace Labs se si desidera impedire a Gemini di leggere documenti/file su Google Drive. Tuttavia, è probabile che in un prossimo futuro Google implementerà una soluzione migliore per evitare tali problemi di privacy.