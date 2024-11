Gemini per iOS: Google lancia la nuova app a livello globale

Nei giorni scorsi erano state diffuse alcune indiscrezioni sullo sviluppo dell’app Gemini per iPhone, anche se non erano stati condivisi troppi dettagli in merito. Tuttavia, nella giornata di ieri Google ha deciso di lanciare ufficialmente la sua app ufficiale a livello globale. Fino ad ora, per chattare con l’assistente AI Gemini, gli utenti di iPhone e iPad dovevano utilizzare l'app Google o la pagina web dedicata. Tuttavia, adesso le cose sono cambiate. La nuova app Gemini per iOS supporta istruzioni basate su testo in 35 lingue. Inoltre, gli utenti possono conversare con Gemini tramite la funzione Gemini Live in 12 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, hindi, portoghese, arabo, italiano, indonesiano, giapponese, turco e vietnamita. L’azienda di Mountain View ha inoltre affermato che intende introdurre presto il supporto per altre lingue.

Gemini per iOS: utenti potranno chiedere informazioni sui propri account Google

La più grande novità di questa app nativa per iOS è certamente Gemini Live. Alcune delle funzionalità di Gemini, come suggerire ricette o chiedere aiuto per gli studi, erano infatti già disponibili con l'app Google e la versione web. Come accennato in passato, gli utenti di Gemini per iOS possono anche generare immagini tramite il modello Imagen 3 di Google. Ad agosto, la società ha iniziato a consentire agli utenti Gemini Advanced, Business ed Enterprise di creare nuovamente immagini di persone dopo aver messo in pausa la funzionalità per mesi a seguito delle critiche sul modello che generava foto con inesattezze storiche. Gli utenti possono anche utilizzare le estensioni per porre domande a Gemini. Ad esempio, è possibile chiedere informazioni relative ad altri account Google che potrebbero avere, come Gmail, Maps, YouTube e Calendar.

Google ha rilasciato l'app Gemini per Android a febbraio, prima negli Stati Uniti e successivamente in paesi tra cui Germania, Francia, Italia, Svezia e Regno Unito. La società ha gradualmente aggiunto il supporto per giapponese, coreano, spagnolo e portoghese. Google ha anche portato l’app Gemini in India e in altri paesi dell’Asia meridionale, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Entro giugno verrà introdotto il supporto per nove lingue locali. Durante la Worldwide Developer Conference di quest’anno, Apple ha annunciato i suoi piani per integrare in futuro Google Gemini con Apple Intelligence.

Al momento, l’azienda di Cupertino ha integrato soltanto Siri con ChatGPT (attivo nella beta pubblica di iOS 18.2), ma in futuro sono previste altre novità simili. Come dichiarato dal vicepresidente senior di Apple, Craig Federighi, in una conversazione durante l'evento: "non vediamo l'ora di integrarci con altri modelli, incluso Google Gemini, ad esempio, in futuro”. Il lancio di Gemini per iOS da parte di Google è forse il primo passo in questa direzione.