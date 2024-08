Gemini migliora la scrittura delle email in Gmail, come funziona

Google ha recentemente migliorato gli strumenti di scrittura AI di Gemini in Gmail, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a perfezionare le loro email in modo più semplice e rapido. Tra le nuove funzionalità, spicca l’opzione "Polish", che permette di affinare le bozze già scritte, insieme alle altre opzioni già esistenti come "Formalize" ed "Elaborate". Queste novità, annunciate da Google tramite un post sul blog, consentono di migliorare la qualità delle email direttamente dall’interfaccia di Gmail.

Le nuove scorciatoie integrate nel corpo del testo delle email su dispositivi Android e iOS rendono ancora più evidente la presenza degli strumenti di scrittura assistita da AI. Gli utenti potranno, infatti, accedere in modo immediato a queste funzionalità grazie a un’interfaccia semplificata e intuitiva. Tuttavia, queste opzioni avanzate sono disponibili solo per coloro che pagano per l’account Google One AI Premium o che hanno sottoscritto l’add-on Gemini di Workspace.

Per questi utenti, quando si apre una bozza vuota in Gmail, appare una scorciatoia chiamata "Help me write". Toccandola, è possibile richiedere a Gemini di scrivere il testo dell’email. Una volta che la bozza contiene almeno 12 parole, sia che siano state scritte dall’utente o dall’AI, compare una nuova scorciatoia "Refine my draft" in grigio, posizionata sotto il testo esistente.

Diverse opzioni di miglioramento

Scorrendo il pollice sul testo della bozza, l'utente può scegliere tra diverse opzioni di miglioramento, come lucidare, formalizzare, elaborare o persino abbreviare il contenuto. In alternativa, è possibile richiedere a Gemini di riscrivere completamente la bozza. Se la scorciatoia "Refine my draft" non dovesse apparire, basta toccare l'icona della matita per ottenere lo stesso risultato.

Google, dunque, sta ampliando le funzionalità di Gemini in Gmail per consentire agli utenti di scrivere email più professionali e migliorare la qualità dei loro messaggi e delle loro comunicazioni. Grazie a queste nuove opzioni di perfezionamento e alle scorciatoie intuitive, sarà possibile ottimizzare le email in modo rapido e semplice, risparmiando tempo prezioso.