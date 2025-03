Gemini Live: condivisione della fotocamera Astra arriva su Android

Novità in arrivo per gli utenti Android. Il lancio da parte di Google delle funzionalità di condivisione della fotocamera e dello schermo basate su Project Astra su Gemini Live è già in corso. Di recente, un utente Android ha segnalato su Reddit di aver attivato l’overlay di Gemini e di aver visto un nuovo pulsante “Condividi schermo con Live” sopra l’opzione esistente “Chiedi informazioni sullo schermo” e il campo di input di Gemini. La condivisione riguarda l’intero schermo, senza possibilità di limitarsi a una singola app.

Lo stesso utente ha anche avuto accesso alle nuove funzionalità della fotocamera in tempo reale, che permettono di interagire con l’ambiente. Per usarle, bisogna aprire l’interfaccia completa di Gemini Live e avviare uno streaming video. In basso a destra dovrebbe esserci un pulsante per passare alla fotocamera frontale. Google sta lentamente implementando questa funzionalità di Gemini Live e aumentandone la disponibilità. Come spesso accade, tale funzionalità arriverà per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Gemini Live: Astra sarà disponibile per utenti Advanced

Gemini Live sta introducendo anche una nuova notifica in stile chiamata telefonica e un'interfaccia a schermo intero più compatta. Anche in questo caso, queste nuove modifiche non sono ancora ampiamente diffuse. La schermata condivisa dall’utente Android proviene da un telefono Xiaomi e abbonato a Google One. All’inizio di marzo, durante alcune demo, Google ha annunciato che Astra sarà disponibile per gli abbonati a Gemini Advanced (AI Premium a partire da 19,99 dollari al mese) e, in generale, per i dispositivi Android (versione non specificata).

A gennaio, l’azienda di Mountain View aveva già dichiarato che i possessori di Pixel e Galaxy S25 sarebbero stati tra i primi a ricevere le funzionalità di Project Astra, come la condivisione dello schermo e lo streaming video in tempo reale. È comunque probabile che in futuro queste funzionalità arriveranno anche su altri dispositivi. Ad oggi Big G non ha infatti indicato dei possibili dispositivi che verranno esclusi da tali aggiornamenti. Allo stesso modo, questa modifica dovrebbe funzionare anche su iPhone. Tuttavia, Google deve ancora parlare di un supporto esteso. Tra l’altro, Talk Live with per foto, file e video di YouTube non è ancora disponibile su iOS.