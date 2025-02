Google One AI Premium includerà NotebookLM Plus gratuito

Big G ha annunciato oggi un nuovo vantaggio per gli abbonati al piano Google One AI Premium. Gli utenti avranno infatti accesso a NotebookLM Plus, che offre limiti di utilizzo 5 volte superiori rispetto agli utenti gratuiti. Questa mossa potrebbe aiutare Google ad attrarre più utenti al suo piano Google One AI Premium. NotebookLM è uno strumento di ricerca di Google che è diventato virale alla fine dell'anno scorso. Ha consentito agli utenti di caricare qualsiasi contenuto, riassumerlo, porre domande e trasformarlo in una discussione audio in stile podcast.

NotebookLM Plus offre agli utenti Google One AI Premium molti più riepiloghi audio, notebook e fonti per ogni notebook. Permette di personalizzare lo stile e la lunghezza delle risposte nei notebook. personalizzare lo stile e la lunghezza delle risposte del notebook, la possibilità di condividere un notebook con amici o familiari con analisi di utilizzo e altro ancora. NotebookLM Plus è già disponibile per aziende, scuole e aziende tramite Google Workspace. Ora, gli abbonati al piano Google One AI Premium possono usufruire di NotebookLM Plus gratuitamente senza costi aggiuntivi o aumento del prezzo del piano.

Google One AI Premium: gli sconti di Big G per gli studenti

Per gli studenti, Google annuncia uno sconto del 50% per rendere il piano Google One AI Premium più conveniente. Gli studenti negli Stati Uniti che hanno 18 anni o più possono ottenere un piano AI Premium per il loro account Google personale a 9,99 dollari al mese (per 12 mesi). Oltre a NotebookLM Plus, il piano Google One AI Premium offre 2 TB di spazio di archiviazione, accesso Gemini nelle app di Google Workspace tra cui Gmail e Google Docs, Gemini Advanced con accesso ai modelli AI più capaci di Google. Vi sono poi salvataggi illimitati di Magic Editor in Google Foto e altro ancora. Google promette inoltre di fornire accesso prioritario alle sue future innovazioni agli utenti del piano AI premium.

Di recente, Big G ha annunciato che il modello Gemini 2.0 Flash sta diventando il modello predefinito le app Gemini sul web e mobile. Il modello Gemini 2.0 Flash supera il modello Gemini 1.5 Pro nei benchmark chiave ed è due volte più veloce. Con queste iniziative, Google sta rendendo i suoi strumenti e servizi basati sull'intelligenza artificiale più accessibili e convenienti per gli utenti.