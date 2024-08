Gemini: in arrivo nuovo pannello fluttuante su Android

Google ha annunciato alcune nuove funzionalità per il suo assistente AI generativo Gemini durante l'evento Made by Google del 13 agosto. Di recente, Big G ha iniziato a lanciare Gemini Live, che offre un'esperienza di conversazione più naturale con il chatbot AI. Oltre a questo, Gemini Voice ha ottenuto 10 nuove voci, con diverse gamme basate su temi di stelle e spazio. Mentre tutti sono impegnati a parlare di Gemini Live, l'assistente AI ha anche ricevuto un pannello fluttuante rinnovato su Android. Quest’ultimo mostra una sottile animazione luminosa tutt'intorno ogni volta che l'assistente Gemini viene attivato. L'animazione è discreta e garantisce che Gemini funzioni insieme all'app che l’utente utilizzando al momento, anziché occupare l'intero spazio dello schermo.

Gemini: le nuove modifiche di Gemini su YouTube

Per coloro che preferiscono usare l'assistente a schermo intero, c'è un pulsante dedicato nell'angolo in alto a destra. Toccando questo pulsante, l’assistente AI passerà alla modalità full screen. Quando l'assistente viene attivato sui video di YouTube, oltre all'animazione luminosa, gli utenti vedranno anche un nuovo pulsante "Chiedi informazioni su questo video". Quest’ultimo sostituisce il precedente prompt "Chiedi informazioni su questa schermata". Quando si utilizza il nuovo pulsante, gli utenti possono richiedere riepiloghi o porre domande di follow-up sul video di YouTube che stanno guardando. Questa funzionalità potrebbe tornare utile quando si guarda una lezione e non si vogliono passare lunghe ore a capire e annotare punti importanti.

Il nuovo pannello luminoso fluttuante di Gemini è ancora in fase di lancio. Ciò significa che gli utenti che non lo visualizzano ancora sul proprio smartphone, probabilmente dovrete aspettare ancora un po' di tempo prima di provarlo. L’azienda di Mountain View ha affermato che le nuove modifiche appariranno su più dispositivi Android nelle prossime settimane. Queste saranno integrate sia per gli utenti gratuiti, sia per gli abbonati al servizio Gemini Advanced.