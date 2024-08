Gemini: Google svela le nuove funzionalità dell’assistente AI

Nel corso del suo recente evento dedicato ai Pixel, Google ha anche annunciato alcune nuove e imminenti funzionalità per smartphone che utilizzeranno il suo assistente AI. Una delle grandi rivelazioni è stata Gemini Live. Google afferma che offrirà ai possessori di smartphone un'esperienza conversazionale con il suo chatbot AI. In un post del blog, Google ha dichiarato che Gemini Live consentirà agli utenti di conversare con il chatbot. Inoltre, questi possono anche mettere in pausa la chat per continuare la conversazione in un secondo momento o interromperla in modo da concentrarsi su un punto specifico della discussione. Come riportato dall’azienda di Mountain View: “Gemini Live è disponibile anche in vivavoce: puoi continuare a parlare con l'app Gemini in background o quando il telefono è bloccato, così puoi continuare la conversazione in movimento, proprio come faresti con una normale telefonata”.

la funzionalità è già disponibile in inglese per i possessori di dispositivi Android abbonati anche a Gemini Advance. Sarà aggiunto in futuro per i dispositivi iOS e saranno incluse anche altre lingue. Google ha anche aggiunto 10 voci diverse al suo chatbot.

Gemini: le altre novità introdotte da Google

Il post del blog afferma che "nelle prossime settimane" l'azienda aggiungerà estensioni Gemini per YouTube Music, Keep, Tasks e Utilities. Aggiungerà anche un'estensione Calendar. Ciò consentirà di scattare una foto di un volantino di un concerto e poi chiedere a Gemini se si è liberi quel giorno. Android integrerà sempre più funzionalità Gemini. Google ha dichiarato: “basta premere a lungo il pulsante di accensione o dire ‘Ehi Google’ e Gemini apparirà, pronto ad aiutarti. Puoi toccare il suggerimento ‘Chiedi informazioni su questa schermata’ per ricevere assistenza su ciò che è presente sullo schermo o, se stai utilizzando YouTube, porre domande su ciò che stai guardando”.

In un altro post del blog, Google ha affermato che renderà più sicuro l'uso dell'assistente AIe proteggerà i dati personali degli utenti. Come dichiarato dall’azienda: “Con il tuo permesso, Gemini può aiutarti a collegare i tuoi dati personali rilevanti con tutte le preziose conoscenze che Google ha organizzato e reso accessibili per fornire esattamente l'aiuto di cui hai bisogno. Ad esempio, Gemini può aiutarti a creare una routine di allenamento giornaliera basata sull'e-mail del tuo personal trainer o utilizzare il tuo curriculum in Google Drive per scrivere una biografia lavorativa”.