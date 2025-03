Gemini è ora disponibile sulla schermata di blocco di iPhone

Gemini Live di Google per iOS e iPadOS ora include diversi widget per la schermata di blocco che rendono più facile (e veloce) l'accesso alle varie funzionalità dell'assistente AI. Come notato dalla redazione di 9to5Google, l'ultimo aggiornamento dell'app aggiunge sei widget in totale, ognuno dei quali consente di usare direttamente una particolare funzione Gemini. Sembra che l'azienda di Mountain View stia facendo uno sforzo intenzionale per allontanare da Siri gli utenti di iPhone e iPad, o almeno per convincere le persone a usare Gemini Live invece di ChatGPT di OpenAI ogni volta che vogliono interagire con un modello linguistico di grandi dimensioni. Google ha anche recentemente pubblicizzato Gemini su podcast tecnologici incentrati su Apple.

Tutto ciò avviene mentre Apple si trova, a quanto si dice, a fare lenti progressi nello sviluppo di un assistente Siri più intelligente e capace, in grado di competere con le principali piattaforme AI odierne. Nel weekend, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che un nuovo Siri aggiornato è probabilmente ancora lontano diversi anni. Ciò potrebbe permettere a Gemini di diventare l’assistente principale per iPhone. Anche la stessa Apple potrebbe proporre infatti proporre l’assistente AI Google come ulteriore risorsa per Apple Intelligence nei prossimi mesi.

Google: i dettagli dei nuovi widget di Gemini

Per quanto riguarda i widget, l’azienda di Mountain View ha rilasciato alcuni dettagli sui widget che si potranno trovare sulla schermata di blocco di iPhone. Tra questi vi è ad esempio Type prompt, utile per lanciare velocemente l’assistente AI. Talk Live permette invece di parlare ad alta voce con Gemini per informazioni o per un brainstorming. Il widget Open mic è utile per rapidamente il microfono per impostare promemoria, creare eventi del calendario e altro ancora. Se si desidera aprire velocemente la fotocamera per scattare una foto e chiedere informazioni all’assistente su ciò che si ha di fronte, basterà usare il widget Use camera. Infine, i widget Share image e Share file permetteranno di scegliere un’immagine o un file per avviare una chat, ottenere o condividere informazioni e tanto altro.

In particolare, si tratta del più importante aggiornamento il rilascio dell’app Gemini per iPhone a novembre. Inoltre, gli utenti possono anche usare una qualsiasi delle sei scorciatoie Gemini come corner button per la schermata di blocco dell’iPhone. Queste scorciatoie sono disponibili anche nel Centro di controllo. Secondo quanto riferito, le nuove funzionalità sono attive con la versione 1.2025.0762303 dell'app Gemini disponibile sull'App Store. Oltre alle nuove scorciatoie, l'aggiornamento introduce anche Deep Research per gli utenti Gemini Advanced, insieme ad alcuni miglioramenti dell'interfaccia utente e correzioni di bug.