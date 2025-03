Siri: update con Apple Intelligence potrebbe tardare ancora

Tutte le funzionalità di Apple Intelligence annunciate dall'azienda alla WWDC 2024 stanno gradualmente arrivando sui dispositivi Apple idonei con gli aggiornamenti di iOS 18. Il mese scorso, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple potrebbe aver riscontrato un ritardo nell'invio dei miglioramenti di Apple Intelligence per Siri. È stato riferito che l’assistente aggiornato sarebbe stato inviato con iOS 18.4. Tuttavia, in base alle ultime indiscrezioni, tale aggiornamento potrebbe essere stato appena inviato a iOS 18.5. Nella sua ultima newsletter Power On, Gurman riferisce che Apple sta risolvendo alcuni bug del software. A causa di ciò si starebbe quindi verificando un ritardo nell'implementazione dell'AI nell’assistente vocale Siri aggiornato. Come riferito da Gurman: “.. la release successiva, iOS 18.5, è dove si suppone che finiscano le cose belle. Ha il Siri con intelligenza artificiale che l'azienda ha mostrato lo scorso giugno, così come il supporto per Apple Intelligence in Cina”.

L'aggiornamento iOS 18.4 ha portato svariati aggiornamenti minori come una nuova sezione cibo e ricette in Apple News+, modifiche all'interfaccia utente nel browser Safari, CarPlay, Foto, Type to Siri, ecc. Apple ha anche introdotto un nuovo supporto linguistico per Apple Intelligence insieme a un nuovo stile disegnato a mano per Image Playground. Tuttavia, mancavano i tanto attesi miglioramenti di Apple Intelligence per Siri, e ora sappiamo perché. Gurman ritiene inoltre che il prossimo aggiornamento iOS 18, ovvero iOS 18.5, potrebbe arrivare a maggio, con la beta prevista per il lancio a breve. Come ricorda ancora il giornalista: "la prossima versione di Siri sarà un test per vedere se Apple riuscirà a rimontare. È probabile che il software venga rilasciato a maggio, ben 11 mesi dopo la sua introduzione".

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, i miglioramenti di Apple Intelligence per Siri introdurranno la “on-screen awareness” che consentirà all’AI di agire sugli elementi sullo schermo. Infine, vi è anche l'integrazione di ChatGPT, controlli più approfonditi per app e molto altro.