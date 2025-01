Gemini Code Assist: supporto per Atlassian, GitHub e GitLab

Google ha recentemente ampliato le funzionalità di Gemini Code Assist, integrando il supporto per Atlassian, GitHub e GitLab. Un'evoluzione che punta a semplificare il workflow offrendo agli sviluppatori strumenti più avanzati, e AI based, per la scrittura e la gestione del codice.

Più integrazione con i tool per gli sviluppatori

Gemini Code Assist è una piattaforma animata dall'intelligenza artificiale e progettata per assistere gli sviluppatori nella scrittura di codice più efficiente e (per quanto possibile) privo di errori. Con l'integrazione dei servizi di Atlassian, GitHub e GitLab gli utenti possono ora beneficiare di una maggiore interoperabilità tra gli strumenti di gestione del codice sorgente e le funzionalità di assistenza offerte dai modelli della famiglia Gemini.

Il supporto per Atlassian consente una migliore integrazione con tool come Jira e Bitbucket. Facilita quindi la gestione dei progetti e la collaborazione tra i team. L'integrazione con GitHub e GitLab permette invece di accedere direttamente alle funzionalità di Gemini all'interno delle piattaforme di code hosting migliorando il flusso di lavoro e riducendo il tempo necessario per passare da un'applicazione all'altra.

Le nuove feature di Gemini Code Assist

Tra le nuove funzionalità offerte da Gemini Code Assist troviamo suggerimenti intelligenti per il completamento del codice, il rilevamento automatico degli errori e indicazioni per eventuali correzioni.

Tutto ciò oltre a delle raccomandazioni per migliorare le prestazioni e la sicurezza del codice. In linea generale si tratta di caratteristiche pensate per aiutare gli sviluppatori a scrivere del codice di alta qualità in meno tempo. Riducendo (ripetiamo, per quanto possibile) il rischio di introdurre vulnerabilità o inefficienze.

L'espansione di Gemini Code Assist con il supporto per Atlassian, GitHub e GitLab punta alla creazione di un ecosistema di sviluppo più integrato e collaborativo. Gli sviluppatori possono sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale direttamente dagli strumenti che utilizzano quotidianamente con un miglioramento per la produttività.

L'integrazione facilita inoltre la collaborazione tra i membri dei team di sviluppo. Le funzionalità di Gemini sono infatti accessibili a tutti gli sviluppatori coinvolti in uno stesso progetto, indipendentemente dalla piattaforma di gestione del codice utilizzata.