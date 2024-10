Gemini Code Assist Enterprise: arriva nuovo tool AI per le aziende

Nelle scorse ore, Google ha annunciato Gemini Code Assist Enterprise per offrire assistenza AI di livello aziendale per sviluppatori di software aziendali. Si tratta della versione per le aziende di Gemini Code Assist, che offre assistenza alla codifica basata sull’AI. Il suo scopo è aiutare gli sviluppatori di software a creare, distribuire e gestire applicazioni durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo software. Questo strumento può essere utilizzato all'interno di IDE popolari come VS Code e JetBrains IDE. Una volta abilitato, gli sviluppatori possono ottenere completamenti di codice, generare funzioni complete o blocchi di codice da commenti, creare test unitari e altro ancora. La cosa migliore di Gemini Code Assist è che offre risposte contestualizzate ai prompt degli sviluppatori.

Utilizzando l'ampia finestra di contesto di Gemini, gli sviluppatori aziendali possono ottenere risposte più pertinenti basate sulla profonda consapevolezza della base di codice locale. Google consente inoltre alle aziende di personalizzare Gemini Code Assist in base alle proprie best practice interne e librerie interne. La personalizzazione del codice di Gemini Code Assist Enterprise può indicizzare i repository sia da GitHub.com che da GitLab.com. Big G aggiungerà il supporto per ulteriori sistemi di controllo del codice sorgente e repository on-premise self-hosted all'inizio del 2025.

Gemini Code Assist Enterprise: Big G non userà dati aziendali per l’addestramento dell’AI

Oltre a essere disponibile negli IDE, l'assistenza alla codifica di Code Assist Enterprise sarà disponibile anche in altri servizi Google. Questi includono ad esempio Firebase, Database, BigQuery, Colab Enterprise, Apigee e Application Integration. Gemini Code Assist in BigQuery, Apigee e Application Integration è esclusivo per i clienti del piano Enterprise. Come previsto, Google ha confermato che Code Assist Enterprise non utilizzerà codice privato aziendale per addestrare il modello Gemini. Inoltre, il codice sorgente archiviato per l'uso nella personalizzazione del codice è archiviato in un progetto gestito da Google Cloud ed è isolato per ogni organizzazione del cliente.

Gemini Code Assist ora supporta oltre 20 linguaggi di programmazione, tra cui Java, JavaScript, Python, C, C++, Go, PHP e SQL. La versione standard sarà disponibile gratuitamente fino all'8 novembre 2024. Il nuovo Enterprise è disponibile a 19 dollari al mese per utente con un impegno di 12 mesi fino al 31 marzo 2025. Dopodiché, costerà 45 dollari al mese per utente. Per fare un confronto, GitHub Copilot Enterprise ha un prezzo di 39 dollari al mese a persona.