GeForce RTX 4070 potente quasi quanto una RTX 3090 Ti?

Le specifiche tecniche della futura scheda grafica Nvidia GeForce RTX 4070 sono state svelate su Twitter disegnando un quadro molto interessante sulle sue possibili prestazioni.

Basandosi sulla nuova architettura Ada Lovelace e sugli ultimi perfezionamenti relativi al processo di produzione a 5nm, la RTX 4070 sarebbe in grado di avvicinarsi alle prestazioni di una RTX 3090 Ti, pur mantenendo consumi molto contenuti al confronto.

GeForce RTX 4070: le specifiche tecniche trapelate su Twitter

Il leaker Kopite7kimi è la fonte di questa fuga di informazioni che parlano di una Nvidia GeForce RTX 4070 equipaggiata con una GPU AD104 completa con core 7680, accoppiato a 12GB di memoria video in GDDR6X a 21 GB/s, con bus a 192 bit e larghezza di banda fino a 504 GB/s. Basandoci anche su precedenti indiscrezioni, dovremmo trovare 48MB di cache L2 e fino a 160 ROP.

In termini di frequenze, la RTX 4070 dovrebbe offrire una GPU con clock tra 2.00 e 3.00GHz, un aumento dovuto proprio al nuovo processo produttivo a 5nm, contro i precedenti 8nm di Samsung. Molto interessante, come detto, è il dispendio energetico con "soli" 300 W richiesti. L'attuale RTX 3090 Ti, per fare un confronto, raggiunge un picco di 450 W.

Infine, parlando di costo al pubblico, la RTX 4070 dovrebbe inserirsi nella fascia di prezzo compresa tra 499 e 549 dollari, andando a coprire il segmento medio del mercato.

