GeForce GTX 2080: la foto di un prototipo spunta online

Assume quasi i connotati di una leggenda l'esistenza di una GeForce GTX 2080, che adesso trova conferma reale grazie alla foto di un prototipo pubblicata dall'utente "ascendance22" su Reddit.

La persona sostiene di aver acquistato un pezzo preliminare della scheda grafica mai arrivata in commercio grazie ad un'inserzione presente su eBay: il prezzo di questo "engineering sample" è stato di 359,95 dollari e pare che siano state vendute altre unità.

GeForce GTX 2080: le prestazioni di una GPU che poteva pareggiare una RTX 2080 senza RT

GeForce GTX 2080 pare sia stata progettata nello stesso periodo in cui Nvidia ha lanciato quella che, qualche anno fa, sarebbe stata la nuova serie RTX. Si sarebbe trattato, nello specifico, di varianti non dotate di core per il Ray Tracing, una scelta che avrebbe dato agli utenti la possibilità di risparmiare qualcosa sul prezzo di acquisto rispetto una RTX standard.

A proposito di prestazioni, 3DMark Time Spy ci fa sapere che la GTX 2080 avrebbe avuto una potenza almeno alla pari di una RTX 2080, con lo stesso die TU104, medesimo dissipatore ma ovviamente, come detto, i core RT disattivati.

Una scheda grafica che all'epoca avrebbe avuto probabilmente senso di esistere, considerato che il ray tracing è diventato popolare nei videogiochi soltanto di recente, soprattutto per via di quanto fosse impattante, a livello di prestazioni, nei primi anni di utilizzo. Oggi è solo un pezzo storico che raccoglie curiosità e forse un pizzico di rammarico da parte degli appassionati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.