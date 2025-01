Garmin Venu 2 ha un'autonomia da 11 giorni e +25 profili sport (-43%)

Se vuoi uno smartwatch dalle prestazioni strabilianti, soprattutto per chi pratica sport, allora non lasciare che ti sfugga questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Garmin Venu 2 a soli 229,90 euro, invece che 399,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a un mega sconto del 43% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di 170 euro sul totale. Ti potrai mettere al polso uno tra i migliori smartwatch in commercio, con pochi rivali. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Garmin Venu 2 è una forza e ora il prezzo crolla

Non ci sono dubbi sul fatto che Garmin Venu 2 sia uno dei migliori wearable in circolazione, ed ecco perché a questa cifra è da prendere senza pensarci un attimo di più. Ha uno straordinario display AMOLED da 1,3 pollici perfettamente visibili e con un touch sensibile, con cassa da 45 mm e cinturino in silicone.

Gode di un'autonomia da 11 giorni con una ricarica completa e le funzioni standard. Potrai avvalerti di oltre 25 modalità sportive precaricate per tenerti in forma e vedere i dati precisi sia sul display che nell'app dedicata. Puoi anche ascoltare la musica collegando delle cuffiette Bluetooth allo smartwatch. Ha il GPS integrato per tracciare i percorsi in modo più preciso ed è in grado di monitorare le varie attività del corpo come il battito cardiaco e l'ossigeno nel sangue.

Insomma una vera forza e oggi lo puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi non aspettare che sia tardi e le unità spariscano. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin Venu 2 a soli 229,90 euro, invece che 399,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.