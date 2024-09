Garmin epix Pro (Gen 2) da 42mm, con display AMOLED e torcia LED (-150€)

Oggi se fai veloce puoi acquistare uno smartwatch dalle prestazioni incredibili che ti permetteranno di svolgere tantissime attività sportive come mai prima. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello Garmin epix Pro (Gen 2) a soli 699 euro, invece che 849,99 euro.

Ebbene sì, non è un sogno e non ci sono errori, ma uno sconto del 18% che abbatte il prezzo e lo porta al minimo storico finora registrato. Potrai risparmiare la bellezza di 150 euro e ti metti al polso uno smartwatch sensazionale, perfetto se sei un amante dello sport. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 139,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Garmin epix Pro (Gen 2) è il re egli smartwatch sportivi

Non ci sono dubbi Garmin epix Pro (Gen 2) è sicuramente il migliore smartwatch sportivo che puoi avere. È dotato di funzioni innovative di ultima generazione per fare tantissimi sport, dalla corsa alla bicicletta, per passare dal nuoto allo sci. Il tutto con un sensore super preciso che restituisce dati in tempo reale o che potrai visualizzare sul tuo smartphone e tramite l'app dedicata.

Potrai visualizzare le varie notifiche sul bellissimo display AMOLED da 1,2 pollici con cassa da 42 mm e lunetta in acciaio inossidabile resistentissima. Potrai vedere le mappe precaricate con i nomi delle piste e le valutazioni della difficoltà per oltre 2.000 impianti sciistici internazionali. È impermeabile fino a 100 m di profondità, ha una torcia a LED integrata e gode di un'autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch.

È chiaro che questo è un vero portento e a un prezzo del genere lo vorranno tutti. Quindi non aspettare che le unità di punibili finiscano, che tra l'altro sono poche. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Garmin epix Pro (Gen 2) a soli 699 euro, invece che 849,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.