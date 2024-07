Galaxy AI Translate: Samsung avrà traduzione live su WhatsApp

Qualche tempo fa Samsung ha annunciato che avrebbe esteso la funzionalità di traduzione in tempo reale alle app Android di terze parti. A quel tempo, si poteva solo supporre che tra queste app di terze parti ci fossero WhatsApp, Google Meet, KakaoTalk, Telegram, ecc. Ora, secondo un suggerimento dell’affidabile leaker IceUniverse, Samsung porterà presto la sua nuova funzionalità Galaxy AI Live Translate su WhatsApp. IceUniverse ha inoltre aggiunto che questa sarà estesa ad altre app di terze parti come WeChat.

Samsung ha introdotto la funzionalità Galaxy AI Live Translate con la serie Galaxy S24, lanciata all'inizio di quest'anno. Utilizzando tale funzionalità, gli utenti Galaxy S24 sono stati in grado di tradurre in tempo reale le telefonate attraverso le funzionalità AI del dispositivo. La funzionalità di traduzione live è stata quindi estesa ad altri dispositivi Samsung Galaxy supportati con l'aggiornamento One UI 6.1. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni, la funzione Galaxy AI Live Translate arriverà su WhatsApp e altre applicazioni non Samsung. Ciò aiuterebbe oltre 2,7 miliardi di utenti WhatsApp attivi in ​​tutto il mondo. Infatti, le app di messaggistica istantanea di terze parti sono particolarmente diffuse tra gli utenti e più utilizzate degli SMS per lo scambio di messaggi, foto e video.

Galaxy AI Live Translate: gli altri annunci attesi all’evento Unpacked 2024

Il prossimo evento Unpacked, previsto per il 10 luglio al Museo del Louvre di Parigi, vedrà alcuni annunci interessanti. In particolare, si prevede il lancio dei nuovi Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring e della serie Galaxy Buds3. Inoltre, la serie Galaxy Buds3 presenterà un'importante riprogettazione, con steli simili agli Apple AirPods, Blade Light, una nuova custodia di ricarica e altro ancora. Infine, secondo gli ultimi rumor, il prossimo aggiornamento One UI 6.1.1 per il Galaxy S24 migliorerà le prestazioni della fotocamera esterna del telefono di punta.