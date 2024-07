Forms: disponibile Copilot per utenti Microsoft 365 commercial

Negli ultimi mesi, Microsoft ha aggiunto funzionalità di intelligenza artificiale generativa Copilot per la sua app Forms per gestire facilmente moduli e sondaggi. L’azienda aveva promesso che l'assistente AI per la creazione di quiz era in lavorazione. Tale promessa è stata mantenuta. Microsoft ha infatti annunciato che gli abbonati commercial a Microsoft 365 che hanno acquistato anche una licenza Copilot per Microsoft 365 possono ora utilizzare l’assistente per creare quiz in Forms. Come riportato in un post sul blog dell’azienda: “puoi specificare le tue intenzioni, come l'oggetto del quiz, il pubblico, i tipi di domande e altro ancora, o semplicemente scegliere tra i suggerimenti suggeriti facendo clic sul pulsante ‘Visualizza suggerimenti’ per generare un quiz. Ad esempio, come insegnante di scuola media, potresti chiedere a Copilot di creare un quiz di matematica per gli studenti della quinta elementare. Copilot genererà quindi la bozza del quiz in base alle tue specifiche”.

Forms: le altre funzionalità AI di Copilot

Microsoft afferma che Copilot può generare automaticamente una serie di domande per un quiz su Forms semplicemente tagliando e incollando il contenuto da un'altra fonte. Ad esempio, è possibile copiare una pagina da un libro di testo di biologia e inserirla nella sezione Draft with Copilot dell’app. In questo modo verrà creata una bozza del quiz da poter modificare e avviare. Questa nuova funzionalità non solo creerà domande per i quiz dei moduli tramite suggerimenti di testo o contenuto copiato, ma potrà anche includere le risposte corrette per ciascuna domanda nel modulo del quiz. Naturalmente, è possibile comunque verificare se le risposte generate da Copilot siano effettivamente corrette. Gli utenti possono anche modificarle prima dell'avvio del quiz, anche aggiungere o rimuovere domande dal quiz, ma anche apportare modifiche alle domande.

Al momento, questa funzionalità è disponibile solo per gli abbonati commercial a Microsoft 365, inclusi i clienti Enterprise, SMB e EDU. Tuttavia, è possibile che nel prossimo futuro tale funzionalità AI venga estesa a tutti gli utenti.