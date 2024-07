Draft with Copilot: Microsoft amplia l’utilizzo su file Word

L'assistente AI Copilot di Microsoft supporta numerose app di produttività dell'azienda. Ciò, ovviamente, include la sua app Word tramite Draft with Copilot. Originariamente, ciò consentiva agli utenti di Word di chiedere a Copilot di creare una bozza di un documento con solo poche istruzioni di testo. Recentemente, Microsoft ha annunciato di aver ampliato l'uso di Draft with Copilot nei documenti Word. In un post sul blog, l’azienda ha dichiarato che l’assistente AI può ora essere utilizzato per riscrivere o ridefinire una specifica selezione di testo in una bozza di Word.

Draft with Copilot: come usare la nuova funzionalità

Per prima cosa è necessario selezionare la sezione di un documento Word che si desidera modificare tramite Draft with Copilot. Fatto ciò, dovrebbe apparire l'opzione Apporta modifiche. Da qui è possibile digitare la richiesta per modificare il testo selezionato in un altro formato. Microsoft afferma che gli utenti possono selezionare un testo in un documento Word, quindi digitare un messaggio di testo che trasforma quella sezione in un elenco puntato oppure è possibile chiedere di aggiungere intestazioni. In alternativa, è possibile selezionare un elenco in un documento Word e quindi chiedere all’AI di trasformare l'elenco in uno o più paragrafi.

La nuova funzionalità Copilot può essere utilizzata anche per trasformare un paragrafo in uno destinato a una lingua o un mercato specifico. Ad esempio, un paragrafo che contiene una versione britannica dell'inglese, con ortografia specifica per le parole o l'uso della sterlina come valuta, potrebbe essere trasformato in un paragrafo progettato per il mercato inglese statunitense. Microsoft afferma che apporterà miglioramenti alla funzionalità nei prossimi mesi. Questi includeranno un modo per inserire riferimenti e allegare nuovo contenuto da altri file al contenuto selezionato in Word. Come riportato da Microsoft: “stiamo inoltre esplorando funzionalità aggiuntive per preservare la formattazione del contenuto selezionato originale o indirizzare Copilot ad applicare la formattazione al contenuto appena generato e, man mano che altre modalità e funzionalità saranno disponibili con Copilot, queste diventeranno disponibili anche per Draft con Copilot”. Sarà interessante vedere come questi cambiamenti aiuteranno gli utenti di Word in futuro.