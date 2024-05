Fogli Google: ecco la nuova funzionalità per semplificare la creazione di tabelle e griglie

Google ha recentemente annunciato una nuova funzionalità per Fogli Google che permette agli utenti di creare tabelle formattate con un solo clic, rendendo più semplice e veloce organizzare e analizzare dati complessi. Un passo verso coloro che non hanno molta dimestichezza con questo accessorio software.

Questa funzione, molto attesa da chi utilizza regolarmente Fogli per gestire informazioni dettagliate, offre la possibilità di trasformare rapidamente blocchi di dati in tabelle complete con filtri, ordinamento e formattazione automatica.

Prima di questa aggiunta, la creazione manuale di filtri e l'ordinamento delle colonne richiedeva molto tempo, soprattutto per fogli di calcolo di grandi dimensioni. Ora, con un semplice clic, gli utenti possono convertire il loro blocco di dati in una tabella completa con tutte le funzionalità di formattazione necessarie.

Come funziona la nuova feature di Fogli Google?

Il funzionamento è semplice: basta selezionare il blocco di dati desiderato, andare su "Formato" e selezionare "Converti in tabella". Questa azione crea automaticamente filtri per ogni colonna, aggiunge separatori visivi per le righe, formatta automaticamente i tipi di colonna e fornisce menu a discesa per i filtri. Inoltre, offre modelli predefiniti per attività comuni come la gestione di progetti, l'inventario e la pianificazione di eventi.

Un'altra novità interessante è la funzione "Crea gruppo per visualizzazione", che consente di raggruppare i dati in base a criteri specifici come la priorità o la categoria. Questo è particolarmente utile per visualizzare i dati in modo più organizzato e facilitare l'analisi.

L'aggiunta delle tabelle in Fogli rappresenta un significativo miglioramento per la gestione dei dati e l'analisi. Tuttavia, è importante notare che questa nuova funzionalità è in fase di implementazione graduale e potrebbe non essere ancora disponibile per tutti gli utenti. Google prevede di renderla disponibile a tutti entro il 6 giugno 2024.