Fitbit userà Gemini per offrire migliori informazioni sulla salute

Fitbit, ora gestito da Google, ha annunciato il lancio di Fitbit Labs nella sua app. Questo programma consentirà a utenti selezionati di testare funzionalità sperimentali all'interno dell'app Fitbit e di fornire feedback sulla loro esperienza. Secondo l'annuncio, gli utenti Fitbit riceveranno e potranno utilizzare funzionalità sperimentali prima del pubblico in generale. Gli utenti che soddisfano i requisiti per l'esperienza Fitbit Labs troveranno una nuova opzione nella scheda "Tu" dell'app. Qui, gli utenti possono iscriversi immediatamente toccando il pulsante "Provalo ora" o iscriversi alla lista d'attesa se Fitbit Labs non è disponibile. Il primo progetto nella sezione delle funzionalità sperimentali di Fitbit Labs è "Insights Explorer".

Una volta effettuata la registrazione, "Insights Explorer" utilizza Google Gemini per aiutare gli utenti a trovare informazioni dettagliate sui dati di salute e fitness. Come riportato dall'azienda: “il primo laboratorio, un Insights Explorer, utilizza i modelli Gemini di Google e testerà la capacità dell'intelligenza artificiale di comprendere le domande degli utenti su salute e benessere e di fornire risposte personalizzate su alcuni tipi di dati Fitbit. Ad esempio, potresti ricevere interessanti spiegazioni su come la tua attività influisce sul tuo sonno, con un grafico che ti aiuta a visualizzare la connessione”.

Fitbit: Gemini permetterà di analizzare meglio diagrammi e grafici

I dati sanitari dello smartwatch saranno analizzati da Gemini AI per offrire risposte alle domande degli utenti relative ai dati. Gli utenti possono attivare Gemini per analizzare diagrammi e grafici e ricevere informazioni in un linguaggio di facile comprensione. Inoltre, Gemini aiuterà gli utenti a comprendere la relazione tra diverse metriche e come le loro attività nella vita quotidiana influiscono sulla loro salute. L’azienda ha annunciato che in futuro verranno testate altre nuove funzionalità tramite Fitbit Labs, con l'obiettivo di portare le ultime innovazioni di Google nell'esperienza Fitbit.

Infine, l'azienda ha anche aggiunto un disclaimer alla fine del post ufficiale. Come riportato sul sito ufficiale: "le funzionalità di Fitbit Labs sono disponibili per un breve periodo e potrebbero richiedere Fitbit Premium. Le tue risposte generate dall'intelligenza artificiale potrebbero includere informazioni imprecise o offensive. Non sono destinate a diagnosticare o suggerire il trattamento di alcuna malattia o condizione e non devono essere utilizzate per consigli medici".