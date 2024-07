FIA: hacker rubano dati da email dell'ente della Formula 1

La Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA), l'ente che governa gli sport motoristici a livello mondiale, ha subito una grave violazione dei dati a seguito di attacchi di phishing che hanno compromesso diversi account di posta elettronica.

Fondata nel 1904 come Associazione Internazionale degli Automobile Club Riconosciuti (AIACR), la FIA coordina numerosi campionati di corse automobilistiche, tra cui la Formula 1 e il World Rally Championship (WRC). La federazione raccoglie 242 organizzazioni affiliate provenienti da 147 paesi in cinque continenti e gestisce anche la FIA Foundation, che promuove e finanzia la ricerca sulla sicurezza stradale.

La FIA ha dichiarato:

Recenti attacchi di phishing hanno portato all'accesso non autorizzato a dati personali contenuti in due account di posta elettronica appartenenti alla FIA. La FIA ha preso tutte le misure necessarie per rettificare i problemi, in particolare interrompendo gli accessi illegittimi in brevissimo tempo, non appena venuta a conoscenza degli incidenti.

Le misure di sicurezze adottate dalla FIA

In risposta all'incidente, la FIA ha informato le autorità di regolamentazione della protezione dei dati di Svizzera e Francia: il Préposé Fédéral à la Protection des Données et à la Transparence e la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. La FIA ha adottato ulteriori misure di sicurezza per bloccare attacchi simili in futuro e ha espresso rammarico per qualsiasi preoccupazione causata agli individui coinvolti.

Al momento, la federazione non ha ancora rivelato quando è stata rilevata la violazione, quante informazioni personali sono state consultate e quali dati sensibili sono stati esposti o rubati durante l'incidente.

Questa violazione mette in evidenza la vulnerabilità delle organizzazioni, anche quelle di alto profilo come la FIA, agli attacchi informatici. L'incidente sottolinea l'importanza di misure di sicurezza robuste e di una continua revisione e aggiornamento dei sistemi per proteggere i dati sensibili contro le minacce in continua evoluzione. Mentre la FIA continua a migliorare le sue difese, l'incidente serve come monito per tutte le organizzazioni sulla necessità di vigilanza costante in materia di sicurezza informatica.