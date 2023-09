Festa eBay: fino a 200 euro di sconti sugli smartphone ricondizionati

eBay ti offre una grande opportunità per cambiare il tuo smartphone o per avere un ottimo secondo telefono a basso costo. Fino al 30 settembre, applicando il codice coupon "SMARTPHONEREFURB" prima del pagamento, puoi ricevere uno sconto sull'acquisto di uno smartphone ricondizionato per un risparmio massimo fino a 200 euro.

Aprendo la pagina ufficiale troverai gli brand più famosi: iPhone, Samsung, OnePlus, Huawei, Xiaomi e molti altri ancora. Usando il coupon hai la possibilità di acquistare un ricondizionato con garanzia con uno sconto del 10%. Vuoi qualche esempio? Vediamone qualcuno.

Smartphone ricondizionati in offerta eBay: qualche esempio

Tra le tante proposte a tua disposizione puoi avere un fantastico iPhone 12 Mini a soli 251,10 euro o addirittura un modello base, completo di accessori e garanzia, a 323 euro.

Cambiando marca ti citiamo un Samsung Galaxy S21 a 261 euro o addirittura un più recente Samsung Galaxy S22 Ultra a soli 501 euro.

Insomma, le opportunità come puoi vedere non mancano. Ti ricordiamo le regole fondamentali: scegliere uno smartphone ricondizionato della lista, applicare il codice "SMARTPHONEREFURB" prima del pagamento e a quel punto avere il tuo dispositivo con un prezzo scontato variabile fino a 200 euro di risparmio.

