Festa delle Offerte Prime 2024: migliori mouse in offerta

Acquista uno degli migliori mouse su Amazon a prezzi scontatissimi e avvaliti delle promozioni alla Festa delle Offerte Prime 2024.

Festa delle Offerte Prime 2024: 8 mouse selezionatissimi

Abbiamo deciso di andare in ordine di prezzo e quindi ti segnaliamo il mouse wireless HP 280M che puoi avere a soli 11,29 euro. Uno dei prezzi migliori di sempre.

Ottimo anche Logitech G G203 LIGHTSYNC con cavo, illuminazione RGB personalizzabile e 6 pulsanti programmabili. Oggi tuo a soli 16,99 con lo sconto del 28%.

Cooler Master MM712 è tuo a soli 25,41 euro. Ha un design ultraleggero di appena 59 g e un sensore ottico da 19K DPI. Possiede una super batteria che potrai caricare con il cavetto.

Logitech G402 è uno dei migliori mouse da gaming con cavo cablato. Gode di 8 pulsanti programmabili con il software dedicato e 4000 DPI. Scorre su qualsiasi superficie è ha un'impugnatura ergonomica che ti permette di usarlo per tantissimo tempo. Puoi metterlo nel tuo carrello a soli 30,99 euro.

Se lavori al computer devi sicuramente avere Logitech Ergo M575, dotato di Trackball e tecnologia wireless. Lo puoi usare per PC Windows e Mac e oggi è tua soli 31,99 euro.

Se hai un Mac o un iPad allora devi acquistare Apple Magic Mouse a soli 55 euro. Super compatto e dal design estremamente elegante.

Un altro stupendo mouse da gaming, Razer Viper V3 HyperSpeed, oggi lo metti nel tuo carrello a soli 63,99 euro. Gode di un sensore ottico Focus Pro da 30K e una batteria fino a 200 ore.

E poi il mitico Logitech MX Master 2S, anch'esso con impugnatura ergonomica in grado di collegarsi fino a 3 dispositivi contemporaneamente. Scorre anche sul vetro e possiede una super batteria che dura a lungo. Oggi è tuo a soli 64,99 euro.

Queste promozioni dureranno solo due giorni perché è la durata della Festa delle Offerte Prime 2024, per cui fai in fretta.

