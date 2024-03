Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon: le date UFFICIALI

C'è una nuova ondata di sconti in arrivo su Amazon grazie alla Festa delle Offerte di Primavera 2024 appena annunciata dal colosso dell'ecommerce.

Da mercoledì 20 marzo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo potrai accedere ad una serie di fantastici sconti direttamente dalla vetrina dedicata. Potrai acquistare migliaia di prodotti in offerta su diverse categorie, comprese elettronica, casa, giardino e giocattoli.

Come detto, la Festa delle Offerte di Primavera 2024 di Amazon si terrà dal 20 al 25 marzo. Come ogni anno, potrai accedere ad una serie di incredibili sconti su migliaia di prodotti per tutte le categorie in considerazione.

Avrai inoltre accesso a sconti su grandi marchi della moda e dell'elettronica, senza contare le numerose opportunità che si apriranno sui dispositivi Amazon come gli smart speaker Echo, telecamere di sicurezza, Fire TV, router e molto altro ancora.

E per non farsi mancare niente, nello stesso periodo i clienti Prime di Milano, Roma, Bologna, Torino potranno beneficiare di sconti fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano e ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti effettuati su Amazon Fresh.

Infine, sempre i clienti Prime avranno accesso esclusivo alle offerte WOW a tempo limitato su marchi importanti della moda e dell'elettronica.

Quindi, date segnate sul calendario: dal 20 al 25 marzo sarà tempo di fare nuovi incredibili affari su Amazon.

