Feature Drop Android: nuovo logo e funzioni a settembre 2023

Google ha annunciato una serie di nuovi e interessanti aggiornamenti per il suo Feature Drop Android di settembre. In attesa dell’arrivo ufficiale della prossima versione del suo sistema operativo mobile, Android 14, l’azienda di Mountain View ha deciso di rilasciare alcune nuove funzioni per i suoi utenti ee di presentare anche un logo rinnovato. Innanzitutto, la “A” è diventata maiuscola per dare più risalto ad “Android”, quando si trova accanto al logo Google. Inoltre, le denominazioni precedenti (Lollipop, Marshmallow, ecc.) spariranno per rendere più serioso il logo. Infine, come nuovo font è stato utilizzato Material Design di Google. Anche l’aspetto del robottino verde è cambiato, passando da un semplice 2D ad un più dinamico 3D, con colori diversi e più adattabile ad un ambiente reale.

Feature Drop Android: le nuove funzioni annunciate

Il logo non è però l’unico aggiornamento annunciato da Google nel suo Feature Drop Android di settembre. Come mostrato sul proprio canale YouTube ufficiale, L’azienda di Mountain View ha infatti aggiunto nuove funzioni utili per gli smartphone, ma anche per Android Auto. La prima riguarda il widget At Glance, che avrà un nuovo design e mostrerà nuove informazioni, come eventi, viaggi e previsioni del tempo. La seconda novità concerne invece Google Wallet. Adesso è infatti possibile scansionare qualsiasi codice a barre o QR Code caricando la foto della tessera sull’app (supermercato, palestra, ecc.). Novità in arrivo anche per quanto riguarda l’accessibilità. L’app Lookout, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di fornire la descrizione delle immagini agli utenti non vedenti (o con problemi di vista) e rispondere alle loro domande.

Infine, tra le grandi novità di questo Feature Drop Android di settembre, vi sono gli aggiornamenti relativi ad Android Auto. L’app di Google implementerà presto nuove le chiamate (anche se solo audio) integrando piattaforme come Cisco, Webex e Zoom. Al momento non è stato annunciata una data ufficiale di rilascio, ma è probabile che queste novità arrivino gradualmente.