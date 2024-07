FANTASTICI portatili ASUS in offertissima per il Prime Day Amazon 2024!

Il Prime Day di Amazon è finalmente arrivato e porta con sé sconti imperdibili sui migliori notebook ASUS. Questa è l'occasione perfetta per aggiornare il tuo setup tecnologico con dispositivi potenti e all'avanguardia. Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte e approfitta subito dei prezzi imbattibili per i notebook ASUS!

ASUS Chromebook CX1

L'ASUS Chromebook CX1 CX1400CKA è il compagno ideale per chi cerca un notebook leggero e funzionale. Dotato di un display da 14" Anti-Glare, processore Intel Celeron N4500, 4GB di RAM e 64GB di memoria eMMC, questo Chromebook è perfetto per le attività quotidiane e lo studio.

ASUS Vivobook 15

L'ASUS Vivobook 15 combina potenza e stile con un display da 15,6" FHD Anti-Glare a 60Hz, processore Intel Core i7-1255U di 12ma generazione, 16GB di RAM e 512GB di SSD PCIE. La grafica Intel Iris Xe e Windows 11 Home garantiscono prestazioni elevate per il lavoro e l'intrattenimento.

ASUS Chromebook Plus

Per chi cerca un Chromebook versatile, l'ASUS Chromebook Plus CX3402CBA-PQ0070 è la scelta giusta. Con un display da 14" FHD Anti-Glare, processore Intel Core i3-1215U di 12ma generazione, 8GB di RAM e 128GB di memoria UFS, offre prestazioni rapide e affidabili.

ASUS Vivobook 16X

L'ASUS Vivobook 16X F1605ZA offre un'esperienza visiva straordinaria con il suo display da 16" WUXGA 16:10 Anti-Glare a 60Hz. Equipaggiato con processore Intel Core i5-1235U di 12ma generazione, 16GB di RAM e un ampio 1TB di SSD PCIE, questo notebook è perfetto per multitasking e storage.

ASUS Vivobook Flip S14

Il convertibile ASUS Vivobook Flip S14 TP3402VA è perfetto per chi cerca versatilità e potenza. Con un display 14" Glossy touchscreen, processore Intel Core i3-1315U di 13ma generazione, 8GB di RAM e 256GB di SSD PCIE, offre prestazioni elevate in un design flessibile. Windows 11 Home garantisce un'esperienza utente moderna e intuitiva.

Asus Zenbook 14 OLED

Per chi desidera il massimo delle prestazioni, l'Asus Zenbook 14 OLED UX3405MA è la scelta ideale. Con un display da 14" 3K OLED Glossy a 120Hz, processore Intel Core Ultra 7, 16GB di RAM e un enorme 1TB di SSD PCIE, questo notebook offre un'esperienza visiva e prestazionale senza pari.

