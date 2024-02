F1 Bahrain: non perdere le qualifiche in diretta

Il campionato mondiale di Formula 1 è ripartito e adesso arriva il grande momento tanto atteso delle prime qualifiche: per la prima prova 2024 di F1 siamo in Bahrain, sede anche dei test prestagionali, dove Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin proveranno a strappare il dominio della Red Bull.

F1 Bahrain: orari prove libere 3 e qualifiche

Avrai notato che quest'anno le prime prove libere si sono corse di giovedì. Questo perché, in via eccezionale e per rispettare il Ramadan, le prime due gare della stagione si disputeranno di sabato slittando di fatto tutto il programma di un giorno. Ecco allora il programma completo del venerdì che prevede quindi anche le qualifiche ufficiali:

Prove Libere 3: ore 13.30

Qualifiche: ore 17

Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky al canale 207 di Sky Sport F1 e saranno visibili con il pacchetto Sky TV + Sky Sport. Se invece preferisci lo streaming puoi optare per il Pass Sport di NOW, disponibile a 9,99 euro al mese.

Come vedere le qualifiche in streaming dall'estero

