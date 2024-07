Evita chiamate e messaggi spam con la soluzione definitiva Incogni

Le chiamate e i messaggi spam possono incidere in maniera importante sul rapporto tra persone e tecnologia. Se il prezzo da pagare per navigare online o acquistare un servizio/prodotto tramite un e-commerce deve essere quello di ricevere decine e decine di telefonate indesiderate ogni giorno, il gioco inizia a non valere più la candela per tanti.

Nonostante il fallimento di servizi ufficiali come il Nuovo Registro delle Opposizioni, esiste un rimedio efficace per contrastare questo fenomeno: Incogni, software sviluppato dall'azienda Surfshark che consente di eliminare dai database dei broker di dati tutte le nostre informazioni personali, che sono alla base delle chiamate spam e dei tentativi di phishing via e-mail. A questo proposito, segnaliamo l'offerta in corso sul piano di 12 mesi, disponibile a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come funziona il servizio Incogni

Alla base del funzionamento di Incogni c'è la compilazione di un modulo con i propri dati, tra cui nome, indirizzo di casa, comune di residenza, provincia e Paese. In seguito il tool richiederà ai broker di dati la rimozione delle informazioni personali indicate nel modulo.

L'altro passaggio fondamentale è la verifica compiuta da Incogni nelle settimane e nei mesi seguenti, così da accertarsi che il broker in questione non rientri in possesso dei dati. Si tratta di un servizio che nessuna piattaforma gratuita opera, e che giustifica la natura premium di Incogni.

Fondamentale perché l'eventuale rimozione iniziale sarebbe inutile qualora la stessa azienda di terze parti rientrasse in possesso dei dati personali precedenti.

Un anno di Incogni è in offerta a 6,99 euro al mese invece di 13,98 euro, grazie al 50% di sconto sul prezzo di listino. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.