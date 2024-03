Ethereum, in attesa degli ETF, le previsioni di prezzo sono rosee: ecco come approfittarne

A inizio marzo la SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti ha posticipato la decisione sugli ETF su Ether delle compagnie Fidelity e BlackRock. Una scelta che non ha colto di sorpresa gli addetti ai lavori, secondo cui la SEC arriverà a una conclusione definitiva soltanto a maggio di quest'anno, vale a dire alla scadenza finale (ricordiamo che la Commissione ha facoltà di rinviare la scelta fino a 3 volte).

In attesa dunque del provvedimento che verrà preso con ogni probabilità a maggio, le previsioni di prezzo su Ethereum sono più che incoraggianti per chi oggi sta valutando se entrare o meno nel mercato delle criptovalute. A questo proposito, ribadiamo l'importanza di scegliere una piattaforma affidabile e al tempo stesso semplice da usare. In Italia il punto di riferimento è eToro, forte di una community di circa 30 milioni di utenti in tutto il mondo.

Le ultime previsioni sulla crescita di Ethereum pubblicate da Forbes Advisor, che hanno come fonte Cryptonewz, si concentrano su quanto potrebbe accadere da qui al 2030.

Alla fine di quest'anno (2024, ndr), ETH potrebbe raggiungere i 5.000 dollari.

Per quanto riguarda invece il 2025, le previsioni suggeriscono che la criptovaluta tocchi la quotazione record di 6.500 dollari.

Infine, entro il 2030 ETH potrebbe crescere fino a raggiungere i 20.500 dollari.

Detto questo, se si sceglie di iniziare a investire nel settore delle criptovalute, approfittando del momento favorevole, tra le piattaforme migliori si annovera eToro, che dalla sua vanta una community record di 30 milioni di utenti, un'affidabilità comprovata da più di dieci anni di esperienza nel settore, una trasparenza totale sulle commissioni, e una semplicità d'uso di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

Puoi registrare un nuovo account gratis su eToro tramite questa pagina, ottenendo da subito l'accesso a un conto demo da 100.000 dollari virtuali con cui mettere in pratica le strategie imparate con le risorse gratuite dell'Academy eToro.

