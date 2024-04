eSIM internazionale: perché scegliere il nuovo servizio Saily

All'inizio della settimana scorsa ha fatto il suo debutto sul mercato la eSIM internazionale Saily, il nuovo servizio sviluppato da NordVPN, punto di riferimento del settore VPN. Fin da subito ha ottenuto una serie di giudizi lusinghieri da parte degli addetti ai lavori, secondo cui ha tutti gli elementi necessari per diventare la scelta numero uno per chi è alla ricerca di un servizio di connettività cellulare per un viaggio all'estero.

L'obiettivo di Saily è proprio questo: consentire alle persone di navigare in Internet fuori dall'Italia in maniera più semplice e a un prezzo concorrenziale, aggiungendo a tutto questo una sicurezza da prima della classe grazie al know-how di NordVPN.

eSIM internazionale: i vantaggi di scegliere Saily

La eSIM Saily ha il vantaggio di coprire oltre 150 Paesi in tutto il mondo, per un'offerta completa. Qualunque sia la propria destinazione finale, al 99% è coperta dal nuovo servizio di eSIM internazionale.

Un altro vantaggio di Saily è l'ampia offerta di abbonamenti. In genere vi sono cinque tipologie di piani, tra settimanali e mensili, i cui prezzi cambiano in base al numero di GB di internet offerti.

A proposito di prezzi, uno dei tratti distintivi di Saily è di proporre tariffe ultra-concorrenziali rispetto alle altre aziende che offrono servizi analoghi, andando così ad aumentare a dismisura il già eccellente rapporto qualità-prezzo.

Occorre poi sottolineare il vantaggio di connettersi senza preoccupazioni alle reti Wi-Fi pubbliche degli aeroporti e degli alberghi, grazie al suo stretto legame con un servizio VPN come NordVPN.

Se stai pianificando un viaggio all'estero e hai bisogno di un piano di connettività cellulare, dai un'occhiata ai vari piani proposti da Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.