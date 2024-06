Elon Musk potrebbe bandire i dispositivi Apple dalle sue aziende

Elon Musk sta minacciando di vietare gli iPhone da tutte le sue aziende a causa dell'integrazione di OpenAI annunciata da Apple al WWDC 2024. In un post su X, il dirigente di Tesla, SpaceX e xAI ha scritto che "se Apple dovesse integrare OpenAI a livello di sistema operativo, i dispositivi Apple sarebbero vietati nelle mie aziende. Questa è una violazione della sicurezza inaccettabile”. Inoltre, Musk ha dichiarato che i visitatori dovrebbero far controllare i propri dispositivi all’ingresso e questi verrebbero custoditi in una in una gabbia di Faraday. Apple e OpenAI hanno affermato che, con iOS 18, Siri chiederà il permesso agli utenti prima di utilizzare ChatGPT. Tuttavia, Musk crede che ChatGPT sia profondamente integrata nell’OS di Apple e quindi in grado di recuperare qualsiasi informazione personale e dati privati. Musk preferirebbe infatti che le funzionalità di OpenAI rimanessero legate a un'app dedicata, non fossero integrate direttamente in Siri.

Musk ha intenzione di andare fino in fondo con questa storia. Rispondendo ad un post su X del CEO di Apple, Tim Cook, ha scritto “o fermi questo inquietante spyware o tutti i dispositivi Apple verranno banditi dalle sedi delle mie aziende”. Musk reputa assurdo che Apple non sia in grado di creare una propria AI, garantendo però che sia OpenAI a proteggere la privacy degli utenti. Il patron di Tesla pensa che Apple non sappia cosa succede realmente quando si consegnano i dati a OpenAI e che l’azienda si stia svendendo. Tuttavia, bisogna ricordare che tecnicamente è l’utente dare il permesso di usare i propri dati e non Apple.

Elon Musk: OpenAI rassicura gli utenti sulla privacy e sulla sicurezza

Secondo Elon Musk gli utenti potrebbero non comprendere le sfumature dei problemi di privacy. Tuttavia, se questi potessero impostare il proprio bot AI preferito per integrarlo su iOS 18 (ad esempio Claude o Grok), magari Musk non denuncerebbe i pericoli di questa integrazione. A tal proposito, Apple ha anticipato che in futuro, oltre a ChatGPT, potrebbe anche integrare Gemini di Google nel suo sistema. Nel suo annuncio, Apple afferma che le richieste e le informazioni degli utenti non vengono registrate. Tuttavia, gli abbonati ChatGPT possono connettere il proprio account e quindi accedere alle funzionalità a pagamento direttamente all'interno delle esperienze AI di Apple. OpenAI ha sottolineato che “le richieste non vengono archiviate da OpenAI e gli indirizzi IP degli utenti sono oscurati. Gli utenti possono anche scegliere di connettere il proprio account ChatGPT, il che significa che le loro preferenze sui dati verranno applicate secondo le politiche di ChatGPT."

Apple ha anche annunciato un'altra integrazione che consentirebbe di accedere a ChatGPT a livello di sistema all'interno di Writing Tools tramite una funzione di "composizione". Ad esempio, è possibile chiedere a ChatGPT di scrivere una favola della buonanotte. Gli utenti possono anche chiedere a ChatGPT di generare immagini (in diversi stili) da associare al testo. Attraverso queste funzionalità, gli utenti accederanno essenzialmente a ChatGPT gratuitamente senza il fastidio di dover creare un account. Questa è un'ottima notizia per OpenAI, che presto riceverà un massiccio afflusso di richieste da parte degli utenti Apple.